UD Las Palmas - Málaga CF: fecha, horario y dónde ver el partido de ida de las semifinales del playoff de ascenso por TV y en streaming

Los de Luis García, tras superar con nota su prueba de fuego en Riazor, afrontan su quinto playoff de ascenso en el siglo XXI con la ilusión por las nubes y la certeza de que el trabajo aún no está terminado. Después de la victoria amarilla por 1-2 en tierras gallegas y del triunfo del Málaga por 2-0 ante el colista, cuarto y quinto clasificados se verán las caras en una eliminatoria que promete emociones fuertes y que no parece apta para cardíacos.

La UD Las Palmas espera con ansias la vuelta de Viti y Barcía, pese a la buena de labor tanto de Ález Suárez como de Juanma Herzog, para apuntalar la defensa de cara a un primer partido en Gran Canaria trascendental.

Fútbol: Málaga - UD Las Palmas / LOF

Si se puede hablar de una "bestia negra", el Málaga CF podría serlo perfectamente para la UD Las Palmas esta temporada. Los boquerones se han impuesto en los dos enfrentamientos de la fase regular, con un balance de tres goles a favor y ninguno en contra. Sin embargo, en un playoff todo cambia y cualquier pequeño detalle puede acabar decantando la balanza.

El principal punto débil del conjunto andaluz podría estar precisamente en uno de los mayores activos de la plantilla amarilla: la experiencia. El Málaga es uno de los equipos más jóvenes de LaLiga Hypermotion, con una media de 26 años, mientras que la UD Las Palmas cuenta con futbolistas con experiencia en Primera División y recorrido en eliminatorias de ascenso.

¿A qué hora juega la UD Las Palmas?

El partido UD Las Palmas - Málaga correspondiente al partido de ida de las semifinales del playoff de ascenso a Primera División se jugará el domingo 7 de junio, a las 20:00 hora de Canarias (21:00 hora peninsular) en el Estadio Gran Canaria.

Dónde ver el UD Las Palmas - Málaga CF

El partido entre amarillos y boquerones solo podrá verse bajo suscripción en los canales habituales que ofrecen LaLiga Hypermotion TV: DAZN y Movistar+, disponible en la opción Movistar Plus+ de 9,99 euros al mes.

Este dial también se puede contratar en los siguientes operadores: Orange TV, Vodafone, Finetwork, Yoigo, Euskaltel, Telecable, Virgin Telco y Amazon Prime Video.

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