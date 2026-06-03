Las colas del cabreo por la entrada del playoff de la UD Las Palmas: "Vengo de Tejeda para poner el euro"

Colas y el cabreo de los abonados del euro. La segunda jornada de venta de entradas para el pulso de ida de la semifinales del playoff de ascenso de la UD Las Palmas contra el Málaga CF (domingo. 20.00 horas, LaLiga TV, Movistar +) tiene más taquillas y sigue el enojo de los abonados. Los socios, que deben activar el carné con el pago de un euro en las taquillas del Gran Canaria en Siete Palmas, se quejan de los problemas de la Oficina Virtual. "Se cae la página, no hay manera de sacar tu ticket como socio con el pago de 2,75 euros. Esto te obliga a venir a las taquillas para poner el euro. Yo vengo de Tejeda y hay más aficionados que vienen del Sur de la Isla", valora Carmelo Galván.

Colas en la grada Curva para los abonados de la UD para sacar su ticket para la ida de las semis. / LA PROVINCIA / DLP

El club pío pío publicitó esta mañana que se habilitan las taquillas 3 y 4 de Tribuna, así como las 5, 6, 7 y 8 de Curva. Para la venta de entradas para el público en general, están los puntos de venta 9 y 10 de la Grada Sur. Esta segunda jornada concluye a las 20.00 horas y cabe reseñar que los abonados tienen hasta mañana jueves a las 23.59. Si el socio no ejecuta la tramitación de su entrada, la pierde. Se espera un lleno en el Gran Canaria para el pulso ante el club malacitano con 32.000 fieles.

Decenas de abonados esperan para pagar el euro y retirar su entrada. / LA PROVINCIA / DLP

El número de tickets comercializados y tramitados por los abonados ya supera las seis mil. "Es una locura, ya se nota el ambiente de playoff y es el partido más importante de la temporada. Solo vale ganar y viajar a Málaga con una renta jugosa, porque allí será un infierno", incide otro de los abonados, junto a las taquillas de Curva.

Las taquillas de Tribuna, esta mañana, habilitadas en la segunda jornada para los socios. / LA PROVINCIA / DLP

25 euros por el Málaga-UD

El precio para los abonados, que tiene preferencia, y no socios para ver el Málaga-UD es de 25 euros. El club grancanario detalla la hoja de ruta para hacerse con la entrada y se puede activar desde mañana a las 12.00 horas en la Oficina Virtual. El plazo concluye el viernes (12.00 horas). Serán nominativas y la venta es de un máximo de dos por socio. En el caso de contar con disponibilidad, llega el turno de los no abonados el viernes y desde las 12.00 horas hasta el lunes a las 10.00 horas.

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El club pío pío recuerda que los tickets no se pueden transferir a una segunda persona y no se devuelve el importe. El cupo de aficionados amarillos para La Rosaleda es de unos 300.