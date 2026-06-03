La prima del ascenso en la UD Las Palmas: 60.000 euros y el Rolex de 5.000 con el escudo de 2015

«No estamos en ese minuto y es una falta de respeto hablar de la conquista de un objetivo sin haberlo conseguido. Nuestra prima es la sonrisa del abonado». Desde la zona de mando de la UD, se obvia el asunto de la prima por la conquista del tercer vuelo a Primera en once años -por primera vez en la historia del club grancanario tras los de 2015 y 2023-.

El saludo de Miguel Ángel Ramírez y Paco Herrera, una de las imágenes icónicas del 21-J de 2015. / LA PROVINCIA / DLP

A expensas de la negociación entre los capitanes, Jonathan Viera, Kirian Rodríguez y Álex Suárez, y el presidente Miguel Ángel Ramírez, la cantidad no difiere de los 60.000 euros cobrados por jugador en 2015 y 2023. En el mágico 21-J, el plantel, dirigido por Paco Herrera, se llevó la citada cifra y un Rolex valorado en 5.000 euros con un diseño exclusivo. Con un escudo de la UD grabado en oro en la esfera, es una pieza de museo.

La fiesta en la Plaza de la Victoria, el 21 de junio de 2015, con el plantel y cuerpo técnico. Se ponía fin a 13 años lejos del paraíso. / LA PROVINCIA / DLP

El cuadro amarillo abre la disputa de la promoción este domingo ante el Málaga (20.00 horas, LaLiga TV, Movistar +) y la vuelta es para el miércoles en La Rosaleda. Tras 42 jornadas, de lucha en una maratón salvaje, los amarillos no figuran en la relación de favoritos para las casas de apuestas on line.

El Almería y el Málaga están en las posiciones de privilegio y luego aparecen los isleños y Castellón. Cuatro años después, la UD afronta una nueva lucha titánica con estos cruces de infarto.El último pulso oficial de la promoción del cuadro pío pío fue contra el CD Tenerife en Siete Palmas (1-2), el 4 de junio de 2022. Las dos dianas de Enric Gallego aplastaron a los de Pimienta, que perdieron por lesión a Viera en el minuto 31 de juego.

40 millones

En el caso de conquistar el vuelo a Primera, la UD tiene que hacer frente al pago del bonus al plantel y cuerpo técnico. La cifra ronda los dos millones, además hay se ejecuta la compra del Poeta Benedetti (1,9) y del japonés Taisei Miyashiro (1,8). En los casos de Pedrola e Iker Bravo, no es obligatoria si se superan las dos cribas en estas tres semanas de locura y frenesí.

Subir supone el ingreso de 40 millones para la UD en los conceptos de ingresos de TV y ticketing. Para el domingo, se espera la mejor entrada de la temporada y que acaricie el lleno de los 32.000 espectadores. Los abonados tienen hasta la madrugada del jueves al viernes para hacerse con su entrada por el método on line, abonando 2,7 euros. En el caso de acudir de forma presencial, es un euro en las taquillas de la Curva del Gran Canaria con la presentación del abono -no es necesario mostrar el DNI de los titulares de carné-.

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De Mika a Viera

El plantel de Luis García Fernández es de 29 efectivos. El grupo percibiría 1,7 millones en el concepto de prima por la conquista de un ascenso histórico. Además, hay que sumar el importe que se lleva el cuerpo técnico. Otro aspecto importante pasa por los rostros que terminan contrato como Sandro Ramírez, Jesé Rodríguez, Jonathan Viera, Pejiño, Mika Mármol, Churripi y Enzo Loiodice. Además, cabe sumar los cedidos Lorenzo Amatucci -compra con el ascenso ronda los 14 millones- e Iker Bravo. Con Barcia, Taisei y Benedetti hay mecanismos contractuales para retenerlos. Viene el playoff papal y tendrá recompensa.