Ramírez y su entrada en el Granca: "Los partidos políticos de la oposición me han ofrecido gestionarlo"

Ramírez y la opción de controlar el CB Gran Canaria de baloncesto. El presidente de la UD aclaró su interés en controlar el club claretiano, que firmó el pasado viernes su descenso a Primera FEB tras 31 años en Liga ACB.

"Otros partidos políticos de la oposición [del Cabildo] me han ofrecido la opción de gestionar el Gran Canaria. Es deficitario y complicado conseguir patrocinios. Si no es por el Cabildo, pues no habría existido este equipo y su dimensión deportiva con dos títulos. Y esos partidos me han comentado la posibilidad de gestionar el club en un futuro. Cuando llegue el momento, lo veremos. Pero no voy a comprar el Gran Canaria. Si mañana se plantea la opción de gestionarlo, pues ya veremos si se puede hacer un trabajo encomiable e interesarte. Y puedo aglutinar un buen proyecto, ahora mismo tengo la cabeza en otras cosas como el ascenso con la UD", valoró en los medios oficiales.

Además, aclaró que su entrada en este minuto está descartada -con Antonio Morales de presidente del ente cabildicio y Aridany Romero como consejero de deportes, así como vicepresidente del club claretiano-.

"Son leyendas urbanas, jamás me interesé por coger el Gran Canaria. Publicité un mensaje de apoyo [en su cuenta de 'X'], ya que fui el que limpiaba el parqué con la mopa en aquel pabellón de Tamaraceite donde se inició el Gran Canaria de baloncesto. Y ahora tienen un palmarés increíble. Sucede lo que sucede en el deporte, por muy bien que hagas las cosas, pues hay que factores que no puedes controlar y pierdes. Por circunstancias que no conocemos, las cosas no salen. El Gran Canaria afronta un año de transición y con un gran presupuesto en una categoría inferior. En el baloncesto el dinero se nota más, ahora el Granca será como el Madrid o el Barça de la nueva competición".

Insiste que "no hay que sacar las cosas del contexto" y no mezclar su tacto y cariño con el Gran Canaria con la opción de una adquisición inmediata. Cabe recordar que en 2027 hay elecciones en el Cabildo.

El escudo de Gran Canaria

El presidente de la UD, que busca su tercer ascenso a Primera como mandatario, avanza en el plan de integrar una decena de disciplinas deportivas bajo el escudo pío pío.

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"Es otro de los objetivos, diferentes partidos políticos me han dicho que les gusta la idea. Se trata de aglutinar esas disciplinas, con dificultades índole económico, y que precisen apoyo. En un futuro, nos pondremos a ello con el reto de hacer una UD grande. Eso no significa que mañana el voleibol sea nuestro, tendrá su presidencia y directiva, como es el caso del actual Juan Ruiz [presidente del histórico Guaguas y exconsejero de Las Palmas]. Pero sí se puede hacer un club grande y que acapare diferentes disciplinas. Un proyecto con un estadio grande y con un plan para su explotación. De tal manera, que se podrán destinar los recursos a esas disciplinas para que sean competitivos en términos económicos".