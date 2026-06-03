Ramírez quiere atar a Luis García y pide perdón a la afición por las colas: "Hemos cometido errores"

Un playoff papal para "disfrutar". El presidente de la UD Las Palmas Miguel Ángel Ramírez Alonso ha pedido "disculpas" a la afición por los fallos informáticos a la hora de entregar los tickets a los abonados por el pago de un euro desde la Oficina Virtual.

Miguel Ángel Ramírez Alonso. / Angel Medina G.

"Hemos cometido errores, ya todos los clubes utilizamos el mismo sistema. Desde diciembre estamos en una prueba piloto de LaLiga con este nuevo sistema informático, para que en breve, todos los equipos ya lo tengan. En circunstancias normales, no se nos hubiesen visto las vergüenzas, pero nos hemos visto desbordados. Hay que reconocerlo, a la hora de la retirada on line, el programa no estuvo a la altura (...) Ha sido una desgracia que han sufrido los aficionados, así como que no hubiesen baños durante las colas. La afición no se merece que cometamos estos errores; pido disculpas, no fue buen gusto", valoró en los medios oficiales.

Miguel Ángel Ramírez, presidente de la UD, en imagen de archivo. / Angel Medina G.

Y aclara que el citado programa informático no permitía establecer como gratuita la localidad para el pulso del 7-J y fuera del calendario oficial de partidos.

Además, confirma la activación de la renovación de Luis García, que estará la próxima temporada aunque no se conquiste el ascenso a la máxima categoría. "Sabe que estamos contentos con los resultados y ahí esta la clasificación. Los 73 puntos que ha conseguido son de ascenso directo (...) Él sabe que nos encantaría que siguiese, pero prefiere esperar. Si se sube, está renovado y si no, pues hablaremos de la continuidad".

Un lleno asegurado: 32.000 gargantas

Ramírez receta calma en el entorno y no "generar falsas expectativas". Determina que el domingo "habrá un lleno absoluto" y que hay que festejar el pase al playoff.

"La gente es consciente del grado de complejidad de lo logrado, y esto ya no tiene nada que ver con LaLiga. Afrontamos este pequeño torneo con la mente limpia, desde el máximo grado de complejidad. Hemos estado casi todo el año entre los seis primeros y tenemos un punto más que la UD de Pimienta que subió directo (...) Estar en un playoff no puede ser un castigo (...) Los cuatro equipos se han clasificado en la última jornada, es la fiel muestra de lo dura que ha sido la temporada".

Además, pone en valor que llevan una década "acabando cada campeonato siempre luchando por un objetivo". "En once años, siempre hemos estado compitiendo por algo, salvo en el curso posterior al descenso [con Jémez]". Tras el anuncio de la licitación de la obra del nuevo Gran Canaria por 174 millones, saca pecho del nuevo hogar de la UD.

"Será un súper estadio, vamos a gozar de unas instalaciones con la última tecnología y para el confort de los aficionados. Estará a la altura de cualquier gran estadio de Europa. Durante la obra habrá incomodidades, estamos hablando de un estadio que va a representar la UD del futuro. Pero ahora estamos todos centrados en el objetivo del ascenso".

Viera, Richi...

Sobre la marcha del capitán Viera de la UD, insiste que no es el momento de distracciones. "Todo estar centrados en el objetivo; el futuro ya se verá. Y según como salgan las cosas, pues hay que seguir". Está orgulloso de la respuesta de la afición, ya que se han expendido entre siete y ocho mil entradas para el duelo del 7-J contra el Málaga CF.

"La gente está contenta y el Gran Canaria será una fiesta. Hay que seguir, toca hacer un buen partido y luego ir a Málaga. El club se preocupa por ellos y se impuso una tarifa simbólica ya que el programa no nos dejaba sacarlo gratis (...) Será el Gran Canaria de las grandes ocasiones, la afición se entregará como siempre. Nunca fallan, las batallas se ganan cuando estamos todos juntos".

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Confirma lo que ya dijo Luis García Fernández en sala de prensa, que participó de forma activa en la vuelta del coach Richi Serrés a la caseta de la UD. "Sí, las dos veces que hemos ascendido, las dos estaba Richi con Herrera y Pimienta, por lo tanto es importante. El devenir de la temporada te hacía ver que no lo lograríamos por la vía directa. Pues decidí que Richi viniese otra vez, estamos agradecidos porque tenía otras posibilidades".