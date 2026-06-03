Viera lo tiene claro: deja la UD Las Palmas tras la promoción y hace las maletas en otro reto internacional

Tercera promoción y a por el tercer ascenso a Primera en la despedida de un artista irrepetible. El capitán de la UD Jonathan Viera Ramos (36 años) pone fin a su ciclo como futbolista amarillo al término de esta promoción de ascenso 25-26, la tercera de su carrera tras las disputadas en 2015 -que acabó con la gloria del 21-J contra el Zaragoza- y la de 2022 -pesadilla con la cruenta eliminación ante el CD Tenerife en el Gran Canaria en la que se fue lesionado-.

Y desde el 22 de junio, una nueva aventura. Tantea las vías de volver a Asia, así como mercados emergentes como Estados Unidos o México.

Viera, en el Heliodoro, durante el playoff de 2022. / LA PROVINCIA / DLP

De forma paralela, a su empeño en invertir en el universo del pádel y de traer grandes citas de índome mundial a la Isla, Viera no dejará de lado su mecenazgo en el Arucas CF, que cuenta con la dirección de Jonay Futre desde la parcela deportiva. El club aruquense perdió su plaza en el Grupo Canario y luchará por volver a Tercera RFEF en la 26-27. Pero Viera considera que tiene arte y caños infinitos en sus botas lechuga Adidas y sondea una nueva salida al extranjero.

Con 293 duelos de amarillo y 78 goles, el Mesías ya estuvo en el Beijing de la Superliga de China así como en la liga de los Emiratos Árabes y Malasia. Su agente, Iván Cristovinho, ya está a la tarea de estirar la carrera del mejor jugador de la UD de este siglo con dos ascensos (2015 y 2023, por la vía directa con Pimienta) y la condición de internacional como amarillo (2017).

Ante el Dépor, en la última jornada liguera, Viera participó con 30 minutos capitales. Logró dormir a un Dépor de fiesta por la conquista del ascenso y mantuvo el 1-2 que certificó la quinta plaza. El rol del '21' será determinante ante el Málaga y en la disputa de la ida de las semifinales que se juega este domingo en el Gran Canaria (desde las 20.00 horas, M+ y LaLiga TV).

Frases de playoff

La oratoria de Viera ha dejado grandes 'hits' como el "veo mucha fiesta aquí" y el "noventa minutos en el Gran Canaria son muy largos" de la promoción de 2022 contra el CD Tenerife. Además, tras perder ante el Real Zaragoza (3-1), incendió el vestuario con el "¡claro que podemos carajo y les vamos a ganar!". En el duelo de vuelta, puso el balón en el corazón del área que peinó Ortuño y Aythami Artiles brindó a Araujo con la chilena de Patalavaca.

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