Así es el muro del Málaga CF: Alfonso Herrero se interpone entre la UD Las Palmas y el ascenso a Primera

La UD Las Palmas ya conoce uno de los principales desafíos que encontrará en su lucha por regresar a Primera División. Alfonso Herrero, uno de los porteros más destacados de la categoría, se ha convertido en un rival especialmente incómodo para los amarillos, a los que ha logrado frenar en cuatro de sus seis enfrentamientos.

El capitán del Málaga CF, formado en la cantera del Real Madrid, se ha consolidado como una de las piezas clave del conjunto andaluz. Su liderazgo bajo palos, su seguridad en el juego aéreo y su capacidad para iniciar la jugada desde atrás lo han convertido en uno de los futbolistas más determinantes del equipo malagueño.

Cuatro porterías a cero ante la UD Las Palmas

La historia del toledano y el conjunto amarillo comenzó en la temporada 2021-22, cuando defendía la portería del Burgos CF. Por aquel entonces, los burgaleses, dirigidos por Julián Calero, se impusieron por 0-2 en el Estadio de Gran Canaria y firmaron un empate sin goles en El Plantío, con Herrero como uno de los protagonistas del sólido rendimiento defensivo de su equipo.

Además, esta temporada el portero volvió a convertirse en un obstáculo para los intereses insulares. El Málaga se impuso por 0-1 en el Estadio de Gran Canaria y por 2-0 en La Rosaleda, con el guardameta firmando dos actuaciones decisivas para sostener al conjunto andaluz, especialmente en el encuentro disputado en la isla.

Jesé intenta superar a la zaga rojilla en Anduva / Agencia Lof

En total, cuatro porterías a cero en seis enfrentamientos que convierten al canterano del Real Madrid en uno de los rivales más incómodos con los que se ha cruzado la UD Las Palmas en los últimos años.

Viera y Sandro, los únicos jugadores amarillos que han logrado marcar a Herrero

Durante su etapa en el CD Mirandés, en la temporada 2022-23, el portero encajó cinco goles en los dos encuentros que disputó frente a la UD Las Palmas. Aquel curso, los grancanarios lograron empatar 3-3 en Anduva gracias a los goles de Álvaro Jiménez, Sandro Ramírez y Jonathan Viera, en uno de los partidos más vibrantes de la temporada.

Semanas después, los amarillos volvieron a superar al guardameta manchego con una victoria por 2-1 en el Estadio de Gran Canaria, con tantos de Óscar Clemente y Marc Cardona, demostrando que también es posible encontrar soluciones ante uno de los porteros más fiables de la categoría.

Viera festeja su tanto ante el Ceuta de penalti con el Cristo. / J.PEREZ CURBELO

Teniendo en cuenta que Sandro continúa recuperándose de su lesión, Jonathan Viera es el único futbolista de la actual plantilla amarilla que sabe lo que es marcarle a Alfonso Herrero. El capitán deberá asumir galones en una eliminatoria en la que la UD Las Palmas buscará superar el primer gran obstáculo en su camino de regreso a Primera División.