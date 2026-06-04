Viera patenta al Araujo de 2026 en la UD Las Palmas: "Ojalá Jesé marque el gol del ascenso"

El padre del "veo mucha fiesta aquí" y "noventa minutos en el Gran Canaria son muy largos" patenta ahora al Sergio Ezequiel Araujo de nuevo cuño. Para el capitán de la UD Las Palmas Jonathan Viera Ramos, el héroe del del playoff de 2026 será el Bichito de Gucci. "Jesé está consagrado. Había gente que no confiaba en él y pocos, pues que sí. La gente de la casa y con talento siempre merecen la pena. ¿Por qué no confiar en nuestra gente? Siempre lo han dado todo por el escudo. Cuando vino no estaba en buena racha. Estuve con él tres meses en Johor y le vi las ganas. Si tiene talento y ganas, yo confío. Y si es amigo mío, más. Ahora es fácil decir que es muy bueno porque lleva 10 goles. Para mí, no".

Jonathan Viera, en imagen de archivo, en la sala de prensa de Barranco Seco. / Angel Medina G.

Y refuerza la oratoria por el '10' de la UD: "Es bueno si sale el domingo y mete dos goles. Se lo diré. Mientras tanto, ahora es el momento de pensar que sea él quien meta el gol del ascenso, porque se lo merece y me gustaría. Va a ser muy importante para el devenir del playoff".

Insiste que la experiencia del plantel de Luis García Fernández será fundamental para aplastar al Málaga y acceder a la gran final. El domingo y desde las 20.00 horas llega el primer asalto en un Gran Canaria hasta la bandera. "Hay que disfrutar y tenemos esa experiencia, que quizás a ellos les falte. Pero tienen otros puntos fuertes".

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Silencio sobre lo inevitable

No quiso pronunciarse sobre su salida de la UD al término de la temporada. Maneja propuestas del extranjero. "No es momento para hablar si Jonathan Viera estará o no. Lo importante es el equipo, porque nos jugamos muchas cosas importantes en esta eliminatoria. Si tuviera 24 años (...) No tengo nada decidido todavía, de verdad. Quiero jugar el playoff y que el equipo cumpla el objetivo. Luego, no se preocupan, Viera va a decir si puede más o no. Todos tenemos que saber que lo importante es el equipo (...) El foco está en el domingo, no de Jonahan Viera si continúa o no. Hay que aparcarlo".