Agotadas las entradas para el UD Las Palmas - Málaga en Curva, Sur y Naciente

Camino de las 25.000 entradas vendidas para la batalla del éxtasis del 7-J ante el Málaga CF (domingo, 20.00 horas, Movistar +). La expectación en torno a la ida de las semifinales del playoff de ascenso se dispara y el lleno está asegurado. Los abonados (25.000) tienen hasta hoy a las 15.00 horas para retirar su entrada en las taquillas del Gran Canaria con el pago de un euro -por la vía telemática son de 2,75 euros-. El club isleño anunció que se amplía el plazo ante las dificultades que presentó la Oficina Virtual. Los problemas de un programa informático piloto de LaLiga han generado centenares de críticas y forzó las disculpas del presidente Miguel Ángel Ramírez.

«Hemos cometido errores (...) A la hora de la retirada on line el programa no estuvo a la altura. Fue una desgracia que sufrieron los aficionados, así como no habilitar los baños. La afición no merece estos errores. Pido disculpas».

Sin papel en La Rosaleda

En los sectores de Curva, Naciente y Sur ya no quedan entradas para no abonados para el pulso ante los malacitanos. Solo quedan en los sectores de Tribuna y tienen un coste de 65,75 euros, así como de 136,75 en el sector VIP. De igual manera, ayer se hizo público que se han agotado las 300 entradas del sector visitante para La Rosaleda -a 25 euros- para la contienda del miércoles (20.00 horas, Movistar +). El aforo del recinto boquerón es de 30.044 butacas y el lleno también está asegurado.

La promoción de ascenso se inicia mañana con la disputa del Castellón-Almería en el SkyFi Castalia (desde las 20.00 horas). La formación indálica de Rubi parte como favorita y la vuelta se disputa el martes en el Stadium. Nueva ración de locura blanquinegra y lleno con 15.500 espectadores. Los dos primeros cruces de este playoff de la liga del manicomio ya han colgado el cartel de no hay billetes. Tras consumarse el ascenso por la vía directa de Racing de Santander y Deportivo, ahora falta el tercer inquilino en el tren de la gloria. Por su parte, perdieron la categoría equipos de la solera del RCD Mallorca y el Girona, que jugó en la pasada temporada 24-25 la Champions. El Real Oviedo, como colista, se desconectó de la lucha por la salvación desde abril.

La final se disputa a doble partido los domingos 14 y 21. En el caso de clasificarse la UD y cruzarse con el Castellón, la ida será en Castalia y la vuelta en la Isla. Si fuese el Almería, el primero sería en la Isla y la vuelta en feudo almeríense. Cabe recordar que los tres últimos ascensos a Primera del club pío pío acontecieron en el Insular (2000) y Gran Canaria (2015 y 2023).