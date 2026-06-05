Ángel Rodríguez: "Cuando Luis García vea la locura de Fondos de Segura con la guagua sabrá lo que es la UD Las Palmas"

El Sancho Panza de Paco Herrera en aquella La Mancha de la gloria de 2015. Segundo técnico de la UD Las Palmas en el ascenso del 21-J, Ángel Rodríguez Nebreda (León, 54 años) dirigió al CD Numancia en la Segunda RFEF en este curso. Elogia el trabajo de Luis García Fernández en la Isla, al que dirigió en el Real Zaragoza junto a Herrera.

El paso de la guagua por la calle Fondos de Segura, antes de medirse al Zaragoza. / LA PROVINCIA / DLP

Desde este conocimiento paternalista, el también exjugador de la UD, que subió con Pacuco Rosales a Segunda en 1996, desvela el dietario mágico para superar un playoff. La UD del 'luisismo' arranca el domingo y a las 20.00 horas ante el explosivo Málaga de Funes en el Gran Canaria (20.00 horas, Movistar +).

La pasión de la afición con la guagua en Fondos de Segura. / LA PROVINCIA / DLP

"Mi deseo es que suba la UD Las Palmas y así será. Ya sabe que mis equipos son el Numancia y la UD. Por encima de todo, que asciendan los de amarillo. Que el presi [Miguel Ángel Ramírez] pueda conseguir un ascenso más y que Luis pueda conseguir su primero. Él las vivió muy feas cuando coincidimos en el Real Zaragoza y se merece un empujón bueno desde el ámbito de entrenador. Subir a Primera con Las Palmas es algo único. Soy socio de la UD y ahora viene lo bueno", determina.

Paco Herrera, en su ciclo de técnico, en la antigua Ciudad Deportiva de Barranco Seco. / LA PROVINCIA / DLP

Elogia la pizarra de Luis García Fernández, ese fútbol combinativo y de mil aristas, y se declara fanático del 'luisismo'. "Me cae bien y es un gran profesional, le tengo mucho feeling. Fue jugador mío en el Zaragoza cuando llegó de Tigres de México y fue un profesional auténtico. Un chico encantador. ¿Qué le recomendaría? Nada, lo está haciendo muy bien. Aporta calma y cautela, te juegas una temporada de trabajo en cuatro partidos y no es fácil. Tiene ahora al Málaga, un equipo que en un principio no se presumía que estaría ahí. Pero es peligroso e histórico, con jugadores importantes en esta Segunda".

Partitura asociativa

Ángel Rodríguez aplaude la nueva hornada de preparadores en los que incluye a Luis García Fernández. "Recurren al juego asociativo y luego tienen una mezcla de todo. Lo empecé a seguir en la cantera del Real Madrid y ya me llamó la atención. Desde esa propuesta asociativa, luego te modifica el sistema durante el encuentro. Parte de esa idea asociativa y luego se complica. Metódico y trabajador".

Hermético en sala de prensa: pocos titulares

El técnico saliente del CD Numancia trató de levantar la expectación de su pulso contra el Poblense para subir a Primera RFEF el pasado 16 de mayo con una frase repleta de ingenio. "Salvo que vayas a misa, no hay muchas cosas mejores que hacer en Soria el domingo a las 12.00 horas". Y de esa alegría y chispa ante los medios carece Luis García. "Sí, da poco juego. Necesitáis chicha. Somos más de calle, yo tengo otro discurso. Luis García me parece un tío muy sensato y tranquilo".

Arenga 'made in Herrera'

Con 78 puntos, la UD promoción en la 14-15 y eliminó al Valladolid con dos empates. Luego vino el cruce contra el Real Zaragoza. Tras perder en La Romareda (3-1), Herrera tiró de pasión para levantar el ánimo de los fieles en el Aeropuerto de Gran Canaria y patentó la frase del 'nos vemos en la guagua'. "Allí sufrimos un castigo excesivo, regresamos y vimos aquella marea humana. Ya sabíamos que nos esperarían en el Aeropuerto. Había que golpear primero, marcar el 1-0...Y Paco se vino arriba. Me miró y sabía que la iba a liar. Exclamó: '¡callad!'. Luego llegó la madre de todas la arengas con el 'nos vemos en la guagua'. Ese fue el primer gol".

Para Rodríguez, todo salió rodado. Camino del Gran Canaria, antes de pasar por Fondos de Segura, la guagua era una carroza. "Se movía de un lado a otro. Veías a Yoni [Viera], Aythami, Araujo...Dando golpes y con una canción de discoteca. Le dije a Paco [Herrera] que íbamos a ganar 4-0. Cuando vas por esa calle, te enciendes. Cuando Luis García lo vea y sienta, esa locura con esos fanáticos de amarillo, ya sabrá lo que es la UD".

Un rival con pulmones y sin experiencia

Rodríguez, que ascendió con el Celta de Vigo a Primera junto a Herrera con 85 puntos y 83 goles a favor, considera que el Málaga atesora un peligro extremo. Más allá de las cifras ofensivas -Chupe lleva 24 tantos-, está su juventud. "Hay dos cosas muy importantes, una es la ilusión y como afrontas esa intensidad de un pulso tan emocional. Pero te pasa factura. Ahí entra la segunda clave como la experiencia y en ese aspecto, la UD va sobrada. Los jugadores que saben lo que hacer, lo que toca en cada momento, son capitales". Argumenta que "Viera acertó de pleno con el titular de la experiencia como factor clave para las aspiraciones isleñas. Yo veo el pulso del playoff con el eslogan de veteranía contra la ilusión".

Cuestiona la falta de canteranos en el primer equipo de Luis García -no ha debutado nadie en Liga en esta campaña-. Esa ausencia del sentimiento de pertenencia, que sí tiene el Málaga, puede desequilibrar la balanza. "Sobre todo en los equipos ganadores, ese apego a la tierra es fundamental. En la UD de la 14-15 había un sentimiento de pertenencia muy elevado y que ahora no existe. Llegamos a jugar con once canarios en Segunda. Y eso es garantía de éxito, porque gestionas y juegas con las emociones de los familiares. Eso no se puede perder ni olvidar, la UD es su cantera y siempre le ha funcionado".

En esa línea argumental, lamenta la inversión en el mercado invernal. "Si traes a chavales de fuera, pues cierras puertas". Pone como ejemplo el Celta de Vigo de la 11-12 con Aspas o Toni Dovale. "Aquel equipo vigués fue la UD del arraigo. Esa apuesta es una cultura de club que va de filiales a la élite. Hay que blindar a los jugadores y reconocer su valía para que no se vayan. Debes mantener su arraigo y compromiso con oportunidades. Si traes chavales de fuera, pues vuelves a poner trabas y es cíclico".

La chilena de Patalavaca

Rodríguez recuerda con cariño la chilena de Patalavaca de Aythami Artiles que le brindó una asistencia imposible a Araujo para hacer el 2-0. "Fue tan inmerecido quedarte fuera por un minuto con el Cordobazo, que todo lo que vivimos que vino después fue tremendo. Aythami forma parte de esa vuelta a la cordura. ¿Quién iba a imaginar que el fútbol te lo devolvía de esa manera con el ascenso ante el Zaragoza? Lo recuerdo con cariño y emoción".

Confirma que Herrera estuvo cerca de salir despedido el 9 de mayo de 2015 tras caer ante el Leganés. "Pues seguramente sí, en Leganés fue un momento difícil. El equipo respaldó a Paco. Pero cuando hay peleas, todo se reintegra. Tuvimos una reunión y ahí se fraguó el ascenso. Siempre hay momentos difíciles en una temporada. Que te digan la verdad a la cara es curativo, tremendamente terapeútico. Aceptar lo que nos duele es el primer paso y el jugador es inteligente. Te dice lo que piensa y todos tenemos una parte de la razón. Aquel capítulo crítico nos hizo mejores".

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