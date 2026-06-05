Desnudando al Málaga CF más terrenal antes de medirse a la UD Las Palmas: su mala racha en la Isla, el mal fario de Funes y un único playoff

Un rival contundente y peligroso que también tiene que luchar contra sus propios fantasmas. El Málaga aterriza este domingo en el Estadio de Gran Canaria con la intención de doblegar a la UD Las Palmas en la Isla para dar el primer paso para regresar a Primera tras ocho años sin pisar la élite. El joven proyecto malagueño se ha ganado vivir este sueño gracias a una temporada en la que, tras la llegada de Funes al banquillo, lo ha bordado en todos los sentidos. Desde la jornada 15, momento en el que el preparador andaluz tomó las riendas, solo han perdido cuatro partidos y, gracias a un estilo de juego vertical, son los favoritos para esta semifinal. Sin embargo, no solo van a tener enfrente a los jugadores amarillos y a su público, sino que también deben derribar sus propios muros.

El primer aspecto que juega en contra de los andaluces para esta eliminatoria es su escaso registro en territorio insular. A lo largo de su historia, solo han ganado en dos ocasiones en Gran Canaria, una de ellas en el curso 2007-08 y la otra esta misma campaña, donde un solitario gol de Rafita le otorgó al equipo entrenado entonces por Sergio Pellicer el triunfo. De resto, ha empatado seis veces y ha caído en otras siete, aunque nunca por goleada. El último triunfo amarillo en casa ante los malacitanos data de abril de 2022, cuando un tanto de Jonathan Viera y otro de Jesé llevaron en volandas a los grancanarios hacia el playoff con Xavi García Pimienta como técnico en el banquillo del recinto de Siete Palmas (2-1).

El mal fario de Funes y una sola promoción

Otro de los aspectos que tiene que combatir este Málaga CF es el malfario de su técnico, Juanfran Funes, con los playoff de ascenso. El granadino sucumbió hasta en cuatro ocasiones consecutivas en su intento de llevar al filial de los boquerones a Segunda RFEF. En el año 2021, cayó en la prórroga ante el Antequera; en 2022, se le escapó de nuevo en el tiempo extra frente al Huétor Tájar y, en 2023, volvió a perder, esta vez, contra El Palo tras haberle ganado al Jaén. Ya en 2024, el filial del Almería fue el que evitó a los andaluces avanzar en su objetivo. Aun así, en 2025 sí que logró ascender, pero de forma directa, sin pasar por una promoción, al ser campeón de su grupo de Tercera RFEF.

En otro orden de cosas, la historia del Málaga y del playoff de ascenso a Primera se resume en una sola presencia. Los malagueños solo lo han disputado en 2019, un año más tarde de caer a Segunda junto con la UD, precisamente. En esa campaña acabaron terceros en la tabla y se enfrentaron al Dépor en unas semifinales que cayeron del lado de los gallegos; aquel equipo deportivista, en el que militaba el canterano de Las Palmas, Vicente Gómez, ganó por 4-2 en la ida y por 0-1 en la vuelta, dejando por el camino a los andaluces. A pesar de ello, al final, el que lograría subir en esa promoción sería el Mallorca después de tumbar a los coruñeses en la gran final.

Los números tampoco engañan

Más allá de los mencionados registros, este Málaga tiene otros puntos débiles que la UD debe ser capaz de aprovechar. La escuadra de Funes ha sido el octavo equipo que más disparos ha recibido en este curso con 13,1, es el noveno que más balones disputados acaba perdiendo con 50,9 y se sitúa en la segunda posición como el equipo que más pelotas cede al rival tras realizar un regate. En todas esas facetas del juego, Las Palmas se encuentra en una posición lejana: es el tercero que menos disparos a puerta recibe con 11, es también el que menos posesiones pierde en balones disputados con 43,7 y es el quinto que menos balones cede a sus rivales después del regate con solo 7,4.

Por tanto, este Málaga cuenta con una serie de virtudes que le han llevado a estar donde está y a ser uno de los equipos favoritos en estas eliminatorias. No obstante, llegados a este momento tan clave, todo suma y las bondades también se difuminan si no se dominan del todo los escenarios, los tiempos y las distintas situaciones que se dan en unos partidos de este tipo. Hay muchas cosas que no tienen que ver con el fútbol que cuentan y otras que cobran una relevancia más trascendental de lo habitual. Al final, son 180 minutos en los que cada detalle cuenta y la igualdad se hace más evidente. Es la hora de la verdad y no se puede fallar.