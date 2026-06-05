Jesé quiere ser Araujo para hacer historia con la UD Las Palmas

El gol en el playoff es el Santo Grial. Está más caro que una entrada para la Casita de Bad Bunny. En las cuatro promociones de ascenso a Primera del siglo (2013, 2014, 2015 y 2022), la UD ha logrado diez dianas en los 1.110 minutos de juego -uno cada 111’-. Con una prórroga ante el Almería en los Juegos del Mediterráneo en las vuelta de las semifinales de 2013, el saldo de las diez contiendas se reduce a tres victorias, cinco empates y cuatro derrotas. Hay nueve goleadores y solo un estilete que haya repetido como Sergio Ezequiel Araujo ante Valladolid y Zaragoza, para salir en el lienzo de la gloria del 21-J. El Chino fue el ‘10’ del único ascenso por la vía de la promoción en 2015 y Jesé Rodríguez es el ‘10’ de la redención. El pistolero del desquite que lleva diez goles como máximo realizador en el plantel del ovetense Luis García Fernández. Señalado por su desliz ante Parreño en Riazor, en un mano a mano errado a lo el Loco Abreu, el Bichito tiene respuestas para todo: «Guardé los goles para el playoff».

En su cuarta temporada de amarillo, Jesé lleva diez tantos en 1.848’ y es pichichi de la UD

Jesé quiere ser el Araujo de 2026 y entrar en la historia de la UD. Superar las embestidas del Málaga el domingo (20.00 horas, Movistar +) en un partenón de Gran Canaria con 32.000 espectadores. Con 94 tantos en su carrera, puede presumir de haber logrado 18 en el Real Madrid -en un ciclo en el que ganó dos Champions-. Pólvora para Mourinho, Ancelotti, Rafa Benítez y Zidane. En sus botas, late el sueño de un ascenso precedentes. Sería el primero al año de bajar de Segunda, así como el primero en el que un jugador, Jonathan Viera, logra tres con la UD. Y también el primero, en un club de 76 años, que se enmarca en una secuencia gloriosa de tres vuelos a Primera en once temporadas (el ciclo de oro de 2015, 2023 y el ansiado de 2026 para dinamitar todos los cánones).

El pichichi amarillo toma el relevo de Fábio Silva (10 dianas, 24-25), así como de Kirian (6, 23-24), Viera y Marc Cardona (7, 22-23), Viera (13, 21-22), Araujo (11, 20-21), Rubén Castro Martín (15, 19-20), Rubén Castro (15, 18-19), Jonathan Calleri (9, 17-18) Kevin Prince Boateng (10, 16-17), Viera (10, 15-16) y Araujo (25, 14-15).

De Thievy a Curbelo

El primer tanto de la UD bajo el formato actual del playoff lo hizo Thievy Bifouma ante el Almería con Sergio Lobera (1-1) en el Gran Canaria. En la vuelta, le tocó a Macky Chrisantus vestirse de príncipe de para forzar la prórroga. Charles resolvió para los indálicos, que subirían con Gracia tras eliminar en la final al Girona de Rubi.

Aranda y el búfalo Asdrúbal Padrón eliminaron al Sporting y en el cruce del Cordobazo, Apoño anotó antes de la invasión diabólico. Con Herrera en la 14-15, Araujo marcó en Zorrilla (1-1) y se eliminó al Valladolid en Siete Palmas por el gol doble fuera de casa (0-0). Ya en la final, pesadilla en La Romareda (3-1), con tanto de Viera, y resurrección para la historia con dianas de Roque Mesa y el Chino, que terminó ese curso con 25 dianas.

El Bichito lleva 94 tantos en su carrera, con 18 en el Madrid. Hizo dos con el PSG, cinco con el MKT turco y 33 con el Madrid Castilla

En el cruce del ‘veo mucha fiesta aquí y me parece bien’ contra el Tenerife, León (1) puso en ventaja a los chicharreros.En la vuelta, Enric Gallego (2) liquidó el sueño y Curbelo hizo el tanto del honor. Nueve goleadores, diez tantos y un Jesé que llama a la puerta. Quiere convertirse en el nuevo Araujo, que empujó el balón a la red de la portería de Naciente para certificar el ascenso del terremoto. El Bichito contra el Málaga de Chupe (24 goles), Niño (12) y Larrubia (10). El ‘10’ de la UD, campeón Sub 19 de la Eurocopa, hace hueco en su museo para un ascenso. Y de paso, para ampliar su vínculo contractual.