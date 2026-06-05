El Luis García más cabal y un guiño a lo divino en la UD Las Palmas: "Suelo ir a la Virgen del Pino"

Un Luis García reflexivo y con un guiño a lo divino. "Suelo ir a misa y visitar a la Virgen del Pino, pero no soy supersticioso. Creo en el 'cuando más trabajo más suerte tengo", valoró el estratega ovetense de la UD Las Palmas, a dos días del pulso contra el Málaga CF (domingo, 20.00 horas, Movistar +) en un Estadio de Gran Canaria con 32.000 espectadores. "Solo puedo dar las gracias a la afición, esperamos una caldera". "He visto a los jugadores con brillo en los ojos y estamos preparados para el reto".

A la cuestión del ¿quién es el favorito?, aclara que es un tema "que me preocupa". "El favorito está en los titulares de prensa, como lo de las finales. Vamos a jugar contra un grandísimo rival". Reclama mantener la pausa y la calma. "No debemos acelerar el reloj".

El valor de la rutina

Para García, la rutina es la fórmula mágica. "Estos partidos se preparan de forma normal. No debemos cambiar la forma de organizar la semana, aunque es especial. Después del partido casi no tendremos tiempo para entrenar. Estamos con la misma tranquilidad y normalidad que hemos tenido todo el año". Confirma las bajas de Barcia y Viti, así como las de Sandro, Ale García y Enzo. Además, de cara a la vuelta de las semifinales del playoff en La Rosaleda, avanza que tirará de rotaciones para aliviar el cansancio.

En su estreno en una promoción, detalla que "disfruta cada segundo del viaje. Este es un premio al trabajo de todo el año, con la posibilidad de volver a Primera. Todos estamos ilusionados, pero debemos tener la calma suficiente para disfrutar del trayecto". Y pone en valor el trabajo del coach Richi Serrés: "Lo hemos hablado durante todo el año. La parte mental es muy importante. Hemos intentado mantener ese equilibrio, ahora con la fortuna de tener a Richi, que ha vivido bastantes playoff y momentos de este tipo. Nos está ayudando muchísimo, además de la gente que tenemos en el vestuario con esta experiencia".

Charla con los capitanes

Es el playoff de las colas del euro y del "equilibrio mental". Pidió ayuda a los capitanes, para meterse en el contexto de una promoción. "En La Coruña me reuní con los tres capitanes para agradecer su contribución, porque en gran medida son partícipes de lo que estar aquí. Porque es muy difícil llegar hasta donde estamos, con la complejidad de la categoría, si no hubiésemos tenido un vestuario tan sano y con tanta ambición e ilusión. Ha tenido mucha resiliencia en momentos complicados".

Detalla que solo tiene un playoff en su expediente como jugador. "Solo viví uno a Segunda A. Ellos lo han vivido en esta casa y lo han conseguido. Saben lo que va a ocurrir con la gente. Los capitanes me transmitieron muchísima tranquilidad".

No saca pecho ni pasa 'facturitas'

A la cuestión de si pasaba facturitas a sus críticos, no es revanchista. "No me reivindico de nada. Miro el trabajo de mis futbolistas para crear valor y ayudar al club a crecer. Lo único que trata es ser honrado, acertar lo máximo posible en mi trabajo sabiendo que a veces me voy a equivocar. Tomo decisiones constantemente sabiendo que a algunos no le va a gustar". E insiste que hay que respetar los tiempos: "No debemos acelerar el reloj para que llegue el partido del domingo, para que llegue el final de la eliminatoria".

El peligro del Málaga redica en su salida explosiva al contragolpe. "Hemos de ser nosotros más que nunca, para construir el juego de forma equilibrada y controlar las transiciones que sabemos que son peligrosas las del Málaga. No debemos tener miedo a fallar. Sabemos que es una eliminatoria de 200 minutos y hemos de estar siempre dentro de ella, sin desconexión, porque los errores se pagan. Estoy confiado que haremos una gran eliminatoria".

Un gracias con el alma

El preparador ovetense se dirigió a la afición, que llena el Gran Canaria con 32.000 fieles. "Doy las gracias a la afición porque nos ha hecho mejores, nos ha hecho crecer. La crítica me ha hecho crecer también. Los hemos notado en todos los campos de España. Los hemos escuchado dentro y fuera de casa. Gracias es la palabra más sencilla y que tiene más significado de todas"

No hay secretos con el Málaga de Funes. "Nos conocemos todos muy bien. El Málaga es un grandísimo rival con un entrenador extraordinario, que ha hecho un trabajo brutal con jugadores jóvenes, de mucha proyección".

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Sobresueldo para Mossa

El valor de la estrategia será capital. Aplaude la labor de su equipo técnico. "La tarea de Mossa, Marc, Momo, Yepes, José o Adri es crucial (...) En los partidos de playoff son cerrados, suelen haber pocas ocasiones, hay miedo a cometer errores (...) En el segundo igual se abre un poco más. Pero nosotros, con una cosa u otra, hemos de mantener el plan de estar equilibrado. Debemos acelerar las acciones cuando hay ventaja y podemos hacer daño. No podemos jugar permanentemente a la ida y vuelta, porque no tenemos ese perfil de jugadores. Nos va bien estar unidos, arropados, recuperar pronto (...) En las transiciones la UD suele ser un equipo bastante débil (...) Durante el año se ha hecho un trabajo muy interesante en cuanto a estrategia por parte del equipo técnico. Somos uno de los equipos que menos daño hemos tenido a nivel de estrategia".