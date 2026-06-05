"Maikel Mesa me hizo un mataleón": el juez agredido por el ex de la UD Las Palmas cuenta todo lo que sucedió

La persona agredida por el ex de la UD Las Palmas y actual futbolista del CD Tenerife, Maikel Mesa, y por dos de sus tres acompañantes en la noche del pasado domingo en La Laguna, contó lo sucedido en el programa Herrera de Cope Canarias. "Como se ha publicado, me llamaron calvo. Me di la vuelta para pedir explicaciones. Les dije qué pasaba, simplemente eso, y se me encararon y empezaron a provocarme", relata en una entrevista en la que prefirió mantener el anonimato.

"El primero en agredirme fue Maikel Mesa. Él y uno de sus acompañantes me agarraron por la chaqueta para empujarme contra la pared de la calle, y el otro, un tercero, aprovechó para pegarme una patada en la espalda", detalla la víctima. "Maikel me dio un cabezazo y otro un puñetazo en la cara", continúa la persona que sufrió los hechos y que, en ese momento, se identificó como juez.

"Después de decir a qué me dedicaba, el que me había dado la patada me quitó las gafas y las tiró contra el suelo; y no creo que tuviera la intención de romperlas, o no me pareció que ese fuera su objetivo, pero sí me las quitó y las tiró contra el suelo, apunta la víctima, que se encontró en esa situación sin saber "qué estaba pasando". Eran cerca de las diez de la noche y las cinco personas estaba en la zona del céntrico callejón Maquila.

Tensión en el parking

Después del desagradable incidente y de las agresiones, la víctima decidió seguir a Maikel y a sus tres acompañantes a un parking próximo, y se puso en contacto con la policía. "Mientras iba hablando con el 112, los iba siguiendo a unos 20 metros de distancia para indicar dónde estábamos hasta que los vi entrar en un parking. Ahí grabé el coche y saqué fotos para saber cuál era la matrícula", explica.

"Lo primero que hice fue mirar la matrícula. Entonces me planté delante del coche. Puse las manos encima del capó y me planté para que no salieran. El trabajador del parking les estaba diciendo que, por favor, no se marcharan. Pero Maikel, que era el que conducía, seguía acelerando y empujando cada vez más", indica sobre unos instantes que fueron captados por las cámaras del parking.

"Son imágenes que forman parte de la causa, están el procedimiento, y que se pueden hacer públicas, tal como vemos muchas veces en televisión. Y me gustaría que se viese toda la grabación de lo que ocurrió en el parking y en la puerta de salida, porque se ha dicho muchas cosas, hay gente que hace comentarios en un sentido y en otro. Pero si se vieran esas imágenes, se entendería cuál fue la naturaleza de la agresión. En el parking fueron cuatro personas contra mí y no tuve ninguna posibilidad de defensa", apunta.

En el relato, se muestra convencido de que Maikel y sus acompañantes «se comportaron con una violencia innecesaria». Y continúa. "En realidad no fue necesario localizarlos porque con el número de la matrícula se identificó al conductor, a Maikel Mesa. Según me dijeron, la policía se personó en su casa, pero no estaba. Le dijeron a su madre que lo estaban buscando y se quedaron ahí esperando.

La madre avisó a Maikel para que supiera que lo estaban esperando para la detención, y él y sus amigos fueron a la jefatura de policía de La Laguna y allí dijeron dónde habían tirado el móvil, en la rotonda del Padre Anchieta". Un teléfono que fue encontrado por los agentes y que "estaba completamente doblado, con la pantalla despegada y rota, pero milagrosamente seguía funcionando".

Ni idea de quién era

La víctima reveló que no sabía quién era el jugador del Tenerife en cuestión. "No sigo el fútbol y no tenía ni idea de quién era ese señor. Lo supe después, cuando fue identificado por la policía", aclara.

Por otra parte, contó que no ha recibido ninguna disculpa. Pero tampoco la espera. "Francamente, teniendo en cuenta cómo se comportaron conmigo y el desprecio que mostraron, no creo que ninguna disculpa me pueda parecer sincera", reconoció el juez agredido.

"Todavía tengo dolores", confiesa. "Me duele el cuello porque Maikel Mesa me hizo un mataleón -una técnica que se usa en artes marciales mixtas- en el parking. Me agarró fuertemente del cuello para quitarme el móvil. Todavía me duele mucho la garganta y también la nariz por el cabezazo que me dieron. Tengo algunos morados".

La indemnización

Asimismo, advirtió de que los 1.200 euros impuestos a Maikel corresponden a la multa por los delitos cometidos y no a una indemnización que será de unos 135 euros por reparar el teléfono y 250 por el tiempo dedicado a realizar las gestiones de la denuncia que derivó en un juicio el pasado miércoles, con la citada sanción económica y ocho meses de prisión como castigos para el futbolista del Tenerife.