La maldición del técnico del Málaga con sus tres KO en playoff antes de medirse a la UD Las Palmas

Juan Francisco Funes, máximo responsable técnico del Málaga CF, se estrena en un playoff de ascenso a Primera contra la UD el domingo. De igual manera, Luis García Fernández tendrá su particular bautizo en un pulso de esta envergadura. Es por tanto la contienda de dos novatos que buscan la gran final.

Además, ayer se publicitó en la prensa de la capital de la Costa del Sol un registro negativo de Funes con el filial del Málaga. Cuatro calabazas en cuatro promociones de ascenso. Llevando las riendas del Atlético Malagüeño sucumbió en las cuatro oportunidades de las que dispuso en la 20-21, 21-22, 22-23 en la 2023-24. Lo que sí tiene a favor el preparador Funes es que logró batir a la UD en La Rosaleda por (2-0). En el pulso de la primera vuelta, también lograron imponerse los boquerones por (0-1), pero con Pellicer en el banquillo andaluz.

Las citadas eliminaciones con el Malagüeño estuvieron marcada por la fatalidad. En el primer intento, fueron eliminados por el Antequera en la prórroga. De nuevo, en la fase suplementaria, cayeron cante el Tajar. El Palo y Almería B fueron los verdugos en los dos últimos cruces por alcanzar la Segunda RFEF. Pero la promoción a Primera es otro mundo. Y cita a dos novatos con un futuro de oro en los banquillos.