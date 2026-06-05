Oficial: la UD Las Palmas amplía el plazo para activar el abono del partido ante el Málaga CF

La UD Las Palmas ha ampliado el plazo para la activación del carné de abonado de cara al partido frente al Málaga CF, correspondiente a la ida del playoff de ascenso a Primera División. Los abonados tendrán ahora hasta las 15:00 horas de este viernes para completar el trámite y asegurar su presencia en el Estadio de Gran Canaria.

Cómo activar el carné de abonado

La activación puede realizarse a través de la oficina virtual del abonado o de forma presencial en las taquillas habilitadas por el club. La UD Las Palmas recuerda que el coste del trámite es de un euro, una cantidad establecida por cuestiones relacionadas con el sistema informático de gestión de entradas. Además, para realizar la activación en taquilla será obligatorio presentar el carné de abonado, ya sea en formato físico o digital.

Las taquillas de Tribuna, esta mañana, habilitadas en la segunda jornada para los socios. / LA PROVINCIA / DLP

Horarios de las taquillas

Las taquillas 3, 4, 5, 6, 7 y 8 permanecerán abiertas este jueves hasta las 20:00 horas y mañana viernes desde las 08:00 hasta las 15:00 horas para completar las activaciones pendientes. Por su parte, la venta general de entradas continuará disponible en las taquillas 9 y 10, que permanecerán abiertas este jueves hasta las 20:00 horas y el viernes desde las 08:00 hasta las 20:00 horas.

El acceso se realizará con el carné activado

El club ha recordado que los abonados accederán al Estadio de Gran Canaria utilizando su propio carné, siempre que la activación se haya realizado correctamente dentro del plazo establecido. La cita ante el Málaga CF marcará el inicio del camino de la UD Las Palmas en la promoción de ascenso, en una eliminatoria que puede acercar a los amarillos a su regreso a Primera División.