La Pinito de la UD Las Palmas que llegó antes que el papa

El espacio de la fe y la devoción en el vestuario de la UD y a las puertas de la batalla final del 7-J. Si el jueves 11, el Estadio de Gran Canaria vivirá una jornada histórica con la visita de su Santidad León XIV, que ofrece una misa con pantallas gigantes para 60.000 fieles, en la caseta amarilla del recinto de Siete Palmas hay una particular guardiana desde 2018.Es la Pinito amarillo. Una imagen, de un metro de altura, de la Virgen del Pino ilumina el santuario de Luis García Fernández, Jonathan Viera y Kirian.

Ubicada a la entrada del vestuario y a la derecha, es punto habitual de rezos e instantes de reflexión antes de los partidos. La Pinito de la UD llega antes que la Virgen del Pino, que será trasladada desde la Basílica de Nuestra Señora del Pino para la misa papal.

Con la presencia de Manolo Jiménez como entrenador (curso 18-19), se adecuó la figura de la patrona de la Diócesis de Canarias. Un refuerzo de fe que sin embargo careció de buenos resultados, en una temporada que casi lleva al equipo amarillo a Segunda B.

Con la réplica de un metro de altura, de la Patrona de Gran Canaria, se conquistó el ascenso de 2023 por la vía directa. La UD visita la Basílica todos los veranos y una semana antes del inicio de la competición. «Vengo mucho a visitar a la Virgen del Pino y no solo por fútbol. Tenemos una imagen de ella en el vestuario; representa mucho», aclaró Ramírez.

Devoto de La Santina

Desde la caseta, aplauden y veneran a una figura que ejerce de guía. Late junto al corazón y el escudo de los gladiadores de la elástica amarilla, que están a unas horas del partido del año. Es la UD del fervor. «Se trata de nuestro mejor delantero; nunca falla. Jamás nos abandona», insisten desde el vestuario grancanario. Manto verde y la mejor plataforma de pasión para la legión del técnico ovetense Luis García Fernández, que se declaró el pasado julio, en la recta final de la temporada, devoto de la Santina -la Virgen de Covadonga-.

En un vestuario de gran peso internacional, con la presencia de un portero croata como Dinko Horkas, así como un centrocampista italiano y atacante japonés como Taisei Miyashiro, la fe y lo tradicional se mantiene impoluto.

Tras acabar quinto en la temporada regular, ahora llega la hora de la verdad para los amarillos, que tienen a su particular Pinito en la recámara. Toda ayuda es buena y necesaria para salir bendecidos en este playoff papal. Al término del partido contra el Málaga en el recinto de Siete Palmas, se comenzará con la instalación del gran escenario para la misa de su Santidad León XIV. Días de fe, emoción, goles y espiritualidad en una iglesia gigante llamada Gran Canaria.