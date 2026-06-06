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Falta un día / Playoff papal

El Málaga se ve en Primera: fiestón en el Aeropuerto con 400 fieles, hotel en Las Canteras y 100 entradas de cortesía

La expedición boquerona, con el administrador judicial José María Muñoz a la cabeza, desplaza a 23 jugadores y se hospeda esta noche en el Hotel Cristina. Regresan mañana tras el partido en vuelo chárter

Imagen de la afición del Málaga, en el Aeropuerto de Costa del Sol, para despedir al plantel de Funes.

Imagen de la afición del Málaga, en el Aeropuerto de Costa del Sol, para despedir al plantel de Funes. / LA OPINIÓN DE MÁLAGA

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Paco Cabrera

Paco Cabrera

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Una despedida de Primera para un Málaga que viene con todo. La expedición boquerona aterriza esta noche en Gran Canaria y se hospeda en el Hotel Cristina de Las Canteras. Con 23 futbolistas, el plantel de Juanfran Funes trae a toda la artillería pesada para afrontar mañana el cruce de ida de las semifinales del playoff de ascenso a Primera en el recinto de Siete Palmas (desde las 20.00 horas y con las cámaras de Movistar +). El ambiente en el Aeropuerto de La Costa del Sol fue de ascenso, con cánticos, bufandas al aire, banderas y coreografías con los móviles. Un respaldo de 400 aficionados. A la Isla, se desplazan unos 300 que estarán ubicados en el sector visitante, entre la esquina de Sur con Naciente.

El Málaga ganó los dos partidos en temporada regular a la UD -0-1 en Siete Palmas y 2-0 en La Rosaleda hace 57 días- y se desplaza con el director deportivo Loren Juarros, así como con el secretario técnico Capote. El club blanquiazul ha solicitado cien entradas de cortesía que valdrán de intercambio para la directiva amarilla de cara al partido de vuelta de las semifinales, que se disputa el próximo miércoles en el templo blanquiazul (20.00 horas, Movistar +). En la relación de convocados -el club malacitano sí ofrece la lista cuando viaja-, figuran Herrero, Gabilondo, Pugar, Einar, Darko, Ramón, Chupe, Larrubia, Joaquín, Dotor, Carlos López, Víctor, Murillo, Jauregui, Dani Sánchez, Montero, Niño, Dani Lorenzo, Izan, Lobete, Rafita, Aarón Ochoa, Recio y Rafa.

Al término de la contienda, la expedición del Málaga vuelve en chárter para aterrizar en el Aeropuerto de la Costa del Sol en la madrugada del domingo al lunes sobre las dos de la mañana. Los malacitanos no pisan la Primera desde 2018, cuando bajaron de la mano de la UD, que fue sepultada por la 'apocalipsis Emenike'. El Málaga acabó cuatro con 73 puntos, los mismo que la UD, que fue quinta por la pérdida del golaveraje.

Veteranía versus ilusión

El capitán de la UD Jonathan Viera valoró en los días previos que "la experiencia" de la caseta pío pío puede ser capital. Le respondió Funes, argumentando que los grancanarios ya tenían que haber subido por la vía directa por su dimensión económica -Las Palmas tiene 46,6 millones de presupuesto y 15,1 kilos de techo salarial, por los 11,7 de Málaga-. "A ver, no vamos a tapar el sol con un dedo. Hay cosas que saltan a la vista. Ellos es verdad que tienen mucha más experiencia que nosotros, es la realidad. Hay que pensar que Las Palmas no construyó este proyecto para jugar playoff, sino para pelear por el ascenso directo. Han estado bastante cerca y al final no se ha terminado produciendo. Por la dimensión de todo lo que construyen y por todo lo que hacen, estaban diseñados para estar ya en Primera".

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Las Palmas afronta su quinto del playoff del siglo tras subir contra el Zaragoza (2015) y quedarse a las puertas contra el Almería (2013), Córdoba con el Cordobazo (2014) y CD Tenerife (2022). Ángel Rodríguez, que fue segundo de Herrera el 21-J de 2015 y que dirigió a Luis García en el Zaragoza, apuesta por el amarillo. "Todo se fundamenta en la ilusión y la experiencia, pero yo quiero que suba la UD".

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