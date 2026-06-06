El polémico Fuentes Molina pita el UD Las Palmas-Málaga: no vio el penalti sobre Taisei en La Rosaleda y fue corregido por el CTA

Lo que faltaba a la contienda del siglo del 7-J. La mordiente de la polémica. El árbitro valenciano de 35 años Andrés Fuentes Molina ha sido designado para pitar la ida de las semifinales del playoff de ascenso a Primera de mañana entre la UD Las Palmas y Málaga CF en el Gran Canaria (20.00 horas, Movistar +). El juez, que contará con el respaldo de José Antonio López en el VAR, dirigió el Málaga-UD del pasado 11 de abril en la disputa de la 35ª jornada y dejó sin castigo un clamoroso penalti de Herrero sobre Taisei Miyashiro -en la recta final del primer tiempo-. A unas horas de la contienda más dramática del curso, en el playoff de las colas y de la espiritualidad, ante la visita del papa el próximo jueves, la polémica está sevida.

Taisei Miyashiro, derribado en el área del Málaga, tras el impacto con Herrero. / LA PROVINCIA / DLP

El Comité Técnico de Árbitros (CTA) de la RFEF dio la razón a la UD. Reconoció el error. "El portero del Málaga a pesar de tocar el balón impacta con ambos puños en la cabeza y elevando la rodilla golpe con su pierna en la cadera del delantero en un contacto a posteriori. El árbitro no señala infracción y el VAR confirma la decisión (...) El CTA considera que el impacto del portero contra el adversario es temerario, por lo tanto, se debió señalar la acción como penalti y llevar acompañada la tarjeta amarilla como sanción disciplinaria por la temeridad. El hecho de que el portero toque ligeramente el balón no le exime de su responsabilidad punitiva (...) Con relación al VAR, al tratarse de un error claro obvio y manifiesto, debió haber intervenido para recomendar al árbitro la revisión en el monitor". Fuentes Molina se quedó ciego y el VAR perdió la cobertura.

Esta reacción del CTA refrendó el malestar de Luis García Fernández, que lo expresó de esta manera tan ilustrativa en la previa al pulso contra el Leganés. "A mí no me sirve para nada. No tengo ninguna duda que desde el Comité hay una autocrítica tremenda para tratar de ser mejores porque no entiendo el fútbol profesional o la vida en general sin esa autocrítica. Es cierto que mucha gente quería esos vídeos públicos para que se viera que hay autocrítica, pero no tenía ninguna duda de que la hay. Soy un defensor de los árbitros, cada vez se lo ponen y se lo ponemos más difícil, pocas veces se habla de manera positiva de los árbitros y hay muchas cosas que hacen bien».

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Y ahora llega el azote al VAR: «Si creo que la gente que está en el VAR, con menos pulsaciones, las cámaras que quieras (...) Lo tienes que ver, ahí sí creo que tenemos que ser críticos con eso porque creo que ellos lo tenían que haber advertido al árbitro porque nosotros en nuestra pantalla de banquillo lo vimos claro y nos dijo que no había una fuerza excesiva, que no había temeridad pero era una acción muy clara que vuelvo a repetir, era imposible que el árbitro la viera porque creo que nadie a esa velocidad puede darse cuenta de que eso había ocurrido. Pero sí creo que la gente del VAR tenía que haber interpretado la situación».