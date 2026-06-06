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Promoción de ascenso / Ida de las semifinales

La previa: La UD Las Palmas de los 32.000 locos celebra la misa del gol contra el Málaga

Luis García, que piensa en Viera de inicio, reta al Málaga de las balas Chupe y Larrubia, en un Gran Canaria (20.00 horas, M+) en 'modo caldera'. Jesé afronta el partido más importante de su ciclo de amarillo

Iñaki, Pejiño, Viera, Clemente, Valentín, Iker Bravo, Churripi y el Poeta Benedetti.

Iñaki, Pejiño, Viera, Clemente, Valentín, Iker Bravo, Churripi y el Poeta Benedetti. / LA PROVINCIA / DLP

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Paco Cabrera

Paco Cabrera

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Modo locura. La pasión envuelve el escudo en el 7-J de lo nunca visto. Las colas del euro,Jesé versus Chupe y un primer asalto marcado por la misa del papa, que toma el Gran Canaria en cuatro días -al segundo del pitido final, el partenón de Siete Palmas se convierte en el pequeño Vaticano-. La UD y el Málaga alzan el telón del primer capítulo de las semis del playoff (20.00 horas, Movistar +) con un leve favoritismo boquerón. Es el serial de la ilusión malacitana contra la experiencia de la legión del gofio.

Con el citado pichichi cordobés Chupe de amenaza (24 goles), la formación de Luis García Fernández tiene un plan para huir de la guillotina de la ansiedad. Se aferran al rigor defensivo -40 goles encajados en 42 duelos por los 52 once de Funes-. El catenaccio de Covadonga trata de imponerse en otra ración de resiliencia con las bajas de Barcia, Viti, Ale García, Enzo, Sandro y Recobita. Hay que llegar al miércoles, a la disputa de la vuelta (20.00 horas) en un infierno llamado La Rosaleda. La cosa va de aferrarse a una bombona de oxígeno y escapar a las balas de Larrubia y Joaquín Muñoz.

Tener el control

Lleno con 32.000 almas, duelo de Alto Riesgo y el adiós del Mesías Viera, que deja la UD al término del playoff con el reto de hacer historia con su tercer vuelo a Primera. No descarten la titularidad del ‘21’, que tiene la pócima mágica de la eterna juventud. Al genio de La Feria no le tiemblan las piernas. Vale para este tipo de compromisos, como Kirian o Suárez, que también conocen la ecuación de la gloria.

La cosa va de tener el balón y evitar el ida y vuelta. Del resto de los mosqueteros, Jesé, Fuster, Taisei y Pedrola, se puede caer el extremo catalán, que aparecería como revulsivo mágico tras el 60’ de la película. Batir a Herrero, que lleva 180 minutos invicto contra los amarillos, es un ejercicio de riesgo. En los dos duelos ligueros, sendas victorias boqueronas y una polémica gigante arbitral con Fuentes Molina. El valenciano se tragó un penalti sobre Taisei en la capital malacitana. Pero eso es historia. No vale de nada. Tampoco las matemáticas, la UD está en manos de Pinito y de la providencia del luisismo. «No cambiaremos nada, hay que respetar lo que nos ha traído hasta aquí», repite el técnico.

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Bienvenidos a la tierra del mosaico y al latifundio del ‘sí se puede’. Terremoto en el Gran Canaria para sellar el billete de la final. Tardes en los que se mueve el suelo. El Málaga es puro vértigo y evoca con su descaro a la UD de la 14-15 con Viera, Roque, Vicente, Simón y los gemelos Castellano. Dotor y Merino hacen de Kirian y Amatucci. Horkas coqueteó con el Zamora de Segunda y es el favorito en esa guerra de guantes con Herrero. Dos históricos con 53 cursos en el reino de los cielos de la máxima categoría. Con la opción de Viera para dinamitar el once de carrerilla de las últimas tres jornadas, García tiene a 32.000 titanes.

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