Día 333 de Luis García en la UD Las Palmas: la duda de Viera, una familia amarilla y la retahíla de los cambios

La gran noche de Luis García y del luisismo. El técnico de la UD, presentado el pasado 9 de julio, afronta su gran reválida con la renovación bajo el brazo ante el Málaga en la ida de las semifinales por el playoff (20.00 horas, Movistar +).

Tiene la duda de incluir a Viera de inicio y su familia conforma su motor irreductible. Es el piloto del Ferrari de los 46,6 millones y certificó la disputa del playoff. Pitado por el Gran Canaria por su tardana en los cambios, acumula 333 días en el cargo. Aferrado a su equipo, con Mossa de segundo, huye de elogios y reconocimientos. Es míster 'cero titulares' en sala de prensa.

Luis García saluda al niño Elías, en el Aeropuerto de Gran Canaria. / PÉREZ CURBELO

Por encima de la táctica y del juego parsimonioso, la UD y el ascenso están en el cerebro de un sentimental. El pasado martes, mostró su amor por su mujer María Soto con el beso del ascenso. Fue la felicidad del padre del catenaccio de Covadonga a las puertas del primer playoff. García fue recibido en el Aeropuerto de Gran Canaria por su mujer, la actriz María Soto, y sus dos hijos.

Luis García, antes de iniciar su comparecencia de prensa, en imagen de archivo de este curso. / LA PROVINCIA / DLP

Es la estampa más íntima. Se dejó llevar mientras repite su inquietud por «comprobar cómo es una promoción de amarillo. Me han dicho que es especial».No sabe lo que le espera, mejor que le pregunte a Momo, el catedrático de las rondas del infarto eterno con cuatro presencias en los cuatro precedentes -dos como jugadores y dos como asistente técnico de Pimienta-.

Luis García dialoga con Fuster. / LA PROVINCIA / DLP

Al Anexo con la familia

Asiduo al Anexo para ver las evoluciones de la 'vela chica', no faltan Soto y sus vástagos en el palco de la factoría -incluso con García en la Península-. Todo en familia. Los mismos que se pintan la cara de amarillo y lucen con orgullo la bufanda de la UD junto a la puerta de la sala de prensa. Ajenos al ruido y a los misiles de la crítica.

Legionarios del sentimiento pío pío porque en esta familia hay sangre amarilla. Siempre en silencio, lejos de la ostentación y postureo de las redes -la actriz cerró su cuenta de Instagram tras un episodio caliente con la grada del partenón-. Son tiempos de felicidad y reconocimiento para el preparador asturiano, que ha mentado en dos ocasiones en sala de prensa a su paisano Luis Enrique, doble campeón de la Champions con el PSG.

García sigue los pasos de Sergio Lobera (2013 con 35 años), Josico y Javi Guerrero (2014), Paco Herrera (2015, 61 años) y Pimienta (2022, 47 años). Solo el veterano barcelonés logró el objetivo y conocía el camino tras besar el ascenso con el Celta de Vigo (2012). El domingo (20.00 horas, LaLiga TV, Movistar Vamos) se estrena García con la guagua en Fondos de Segura en el cruce del pánico. Todo es nuevo .Lo hace renovado y con la temporada salvada. Ha cumplido con el expediente ante el reto histórico de subir a la primera. Un hito sin precedentes en la historia del club, que cumple 76 años en agosto.

Con 46,6 millones de presupuesto y 15,1 'kilos' de techo salarial, la UD permaneció 36 jornadas entre los seis primeros. Fue campeón de invierno con trece tantos en contra y 38 puntos. Con el ascenso de Racing y Dépor, toca el camino largo ante el Málaga supersónico de Funes. Chupe (24 tantos), Adrián Niño (12), David Larrubia (10), Rafa Rodríguez (5), Joaquín Muñoz (5) o Jauregui (4) son los príncipes de un régimen descarado.

Con las bajas de Ale García, Enzo Loiodice, Recobita y Sandro Ramírez, confía en contar con Viti Rozada y Barcia para el pulso de vuelta en La Rosaleda (miércoles 9 de junio). No le han marcado ni un gol a los boquerones tras 180 minutos de competición -0-1 en Siete Palmas y 2-0 en La Rosaleda-.

La Provincia

El 'niño Elías' como motor espiritual

Contra todo y contra todos, el ovetense fue pitado por la tardanza con los cambios. Erró en la apuesta por Bravo cuando Jesé pedía paso. Logró resarcirse con 73 puntos y el playoff de la redención. 333 días después de su presentación (9 de julio) no pierde la calma. Encapsulado en la mesura. Emocionado con el coraje del niño Elías -superó una leucemia-, ayer recibió otro amuleto de Nauzet, padre de este Superman del vestuario.

Modernizó la arenga de Herrera del «¡nos vemos en la guagua!» al «¡seguimos en la guagua!». Con su partitura pragmática y de gran control de balón, reintegró a Viera, que deja la UD en junio, y a Jesé, diez goles y que no ha renovado. Su discurso antititulares ha terminado por calar en la marea amarilla. «Ya es uno de los nuestros», repetía un abonado en las colas. Otros, no le perdonan: «No juega a nada». García tiene «guagua» en su diccionario y patenta un once de memoria. Pero ahora duda con Viera.

De Horkas al Bichito. ¿Se atreverá a meter a Viera de entrada? El miércoles llega la batalla de vuelta y el ovetense ya avanzó que "habrá rotaciones". En la caseta manda García, el estratega imperturbable del beso. Y hoy se bautiza en Fondos de Segura.