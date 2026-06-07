Gritos en Las Canteras de la afición del Málaga antes de medirse a la UD Las Palmas: «¡Vamos a subir!»

Convicción absoluta para lograr un ascenso que se ha hecho esperar ocho años. El Málaga CF llegó ayer al Hotel Cristina de Las Canteras para velar armas de cara al duelo de esta noche en el Gran Canaria ante la UD Las Palmas y, en la puerta de su guarida, le esperaba una grata sorpresa. Una marea de seguidores malagueños, en torno al centenar, muy ruidosos, se hicieron notar para hacerle sentir a la plantilla de Funes que no están solos en esta primera batalla, dejando claro que han llegado a la Isla listos para tumbar a los amarillos y subir.

«El Málaga va a subir seguro, lo tengo claro desde que comenzó la temporada. No le tenemos miedo a nadie y creo que los demás equipos sí que nos temen», aclaraba Diego Florido, un aficionado andaluz que aguardaba la llegada de la guagua de su equipo. Ante esa aseveración, otro fiel boquerón como Juande Dorado explicaba que esta es una eliminatoria que llevan esperando desde «hace ocho años. Dicen que venimos de novatos, pero estamos acostumbrados porque hace dos campañas ganamos un playoff en el minuto 122. Seguro que vamos a vivir un muy buen ambiente. Van a ser dos partidos muy bonitos, sin duda. La gente nos está tratando espectacular y sabemos que Las Palmas nos lo va a poner difícil, aunque hayan tenido tropiezos en sus últimos partidos».

La experiencia de la UD

Sin embargo, hay seguidores como Francisco Javier Florido, que ha viajado con el pantalón que le regaló Larrubia cuando el cuadro andaluz subió a Segunda en 2024 como su amuleto, que prefieren desquitarse del cartel de favoritos en estas semis, ya que alegaba que los isleños parten con ventaja por la «plantilla que tienen y la gran experiencia de sus jugadores. A pesar de ello, la falta de veteranía que tiene el Málaga le puede venir mejor porque se juega menos que Las Palmas».

LLegada del equipo de fútbol Málaga CF al Hotel Cristina / José Pérez Curbelo

También los había que, aunque creen que los malacitanos no son los principales candidatos a subir de categoría, tienen fe en el duelo y en dar el golpe final en el encuentro de vuelta en La Rosaleda. Ese es el caso de Raúl Cruz, quien relataba que la «masa social que mueve el Málaga puede ser un punto a favor que sume si conseguimos sacar un buen resultado de aquí. El empate nos vale, porque quedamos por encima de la UD, aunque yo veo esta eliminatoria muy igualada. Ellos tienen una gran plantilla con jugadores como Jonathan Viera, Mika Mármol o Jesé, aunque los nuestros también son buenos, aunque sean jóvenes».

El factor de Jesé y Viera

Precisamente, los nombres que más respeto generan a la hinchada boquerona son los de los grandes estandartes grancanarios por su ascendencia en el vestuario: Jesé Rodríguez y Jonathan Viera. Así lo argumentaba Daniel Marrón, que no dudó en destacar que teme al 21 por su «experiencia de cara a unos playoffs como estos y puede ser determinante. No creo que esté viejo; le sobra la calidad. También Jesé es el otro jugador al que más respeto por el mismo motivo: por su veteranía en un escenario como este. Al final, creo que esto se va a decidir por los detalles y nosotros tenemos el factor campo, algo que me parece importante». Aferrados a los suyos, un novel seguidor malagueño como Daniel Sánchez Martín, de solo 12 años y que ha llegado a Gran Canaria en compañía de su padre, remarcaba que las mejores piezas del cuadro de Funes son «Chupete y David Larrubia», añadiendo que al portero de este Málaga, Alfonso Herrero, no le meten «ni un gol».

Sin duda, la afición andaluza desplazada hasta territorio isleño cree en su equipo y en sus opciones de lograr un ascenso soñado. Ayer realizaron un recibimiento brutal y caluroso, pero ahora tendrán que ser los futbolistas los que hagan realidad sus anhelos.