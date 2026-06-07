UD LAS PALMAS
La guagua de la UD Las Palmas, empujada por el aliento de una afición volcada al grito de «¡Sí se puede!»
Así fue el paso de la plantilla de Luis García por Fondos de Segura antes de enfrentarse al Málaga en la ida de las 'semis' del playoff de ascenso
Unanimidad para alentar a los corazones amarillos antes de la cita más importante, hasta ahora, de la temporada. La guagua de la UD Las Palmas pasó por la calle Fondos de Segura antes de verse las caras con el Málaga en el duelo de ida de las semifinales del playoff de ascenso a Primera División y la afición respondió como siempre: con cánticos, bengalas y mucho ánimo.
Los jugadores de Luis García se encaminaron hacia las entrañas del Estadio de Gran Canaria arropados por su gente, con el objetivo de ayudarles a meter el primer gol para cumplir el sueño de volver a la élite. Al grito de «¡Sí se puede!», los futbolistas grancanarios recorrieron el camino hasta su feudo para sentir que no están ante una cita cualquiera.
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