Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Los actos del papa en EspañaVisita del papa a CanariasUD Las Palmas-MálagaCB Gran CanariaPaliza en Santa CatalinaJaulas marinas en La AldeaSalto de ChiraGaudí en Canarias
instagramlinkedin

UD LAS PALMAS

Luis García apuesta por su once habitual en la UD Las Palmas y Pejiño para intentar tumbar al Málaga

El técnico asturiano saca su alineación titular de las últimas semanas y solo modifica una pieza: entra el extremo de Barbate por Pedrola

Pejiño y Manu Fuster durante el partido de ida entre el Castellón y la UD en Castalia

Pejiño y Manu Fuster durante el partido de ida entre el Castellón y la UD en Castalia / LOF

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Cristian Gil Fuentes

Cristian Gil Fuentes

Las Palmas de Gran Canaria

Una sorpresa y diez habituales. Luis García, el técnico de la UD Las Palmas, siempre se guarda un as en la manga en sus alineaciones y, pese a lo trascendental del duelo de ida de las semifinales del playoff de ascenso ante el Málaga, ha querido hacer una modificación. En ese sentido, van a jugar los de siempre, los que vienen siendo titulares durante las últimas semanas, con el cambio de Pejiño por Estanis Pedrola.

De ese modo, el preparador asturiano apuesta por Horkas bajo palos, una defensa con Marvin en el lateral derecho, Clemente en el izquierdo y el dúo Álex Suárez-Mika Mármol. La sala de máquinas será cosa de Amatucci y Kirian, mientras que Miyashiro actuará desde el extremo diestro, con el de Barbate partiendo desde el perfil zurdo y Fuster como enganche. Por último, Jesé volverá a ser el delantero centro.

Noticias relacionadas y más

Viera parte desde el banquillo

Por su parte, Jonathan Viera saldrá desde el banquillo en el que puede ser su último partido en el Estadio de Gran Canaria. El canterano Iván Medina también está en la lista de convocados.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Detenido en Dubái David Merino, líder canario de la macroestafa mundial de criptomonedas FX Winning
  2. Visita del papa a Canarias: el Gobierno suspende las clases el 11 de junio en Gran Canaria y el 12 en Tenerife
  3. Atraco en el centro comercial Las Terrazas: cinco encapuchados asaltan una joyería y huyen en un coche robado
  4. STOCK YA revoluciona Gran Canaria con la apertura de su nueva tienda de liquidaciones: electrodomésticos desde 10€, regalos y los ventiladores más baratos de la isla
  5. La Policía Nacional detiene al presunto autor del homicidio de Vicente Reyes, dueño de Zumilandia, en Las Palmas de Gran Canaria
  6. Muere en Las Palmas de Gran Canaria el periodista Armando Marcos Placeres
  7. Estos son los cortes previstos por la DGT durante la visita del papa en Tenerife y Gran Canaria
  8. Visita del papa León XIV a Canarias: la GC-1 tendrá cuatro horas y media de cortes y nueve de restricciones a la circulación en distintos tramos durante el paso del pontífice por Gran Canaria

Luis García apuesta por su once habitual y Pejiño para intentar tumbar al Málaga

Luis García apuesta por su once habitual y Pejiño para intentar tumbar al Málaga

La guagua de la UD Las Palmas, empujada por el aliento de una afición volcada al grito de «¡Sí se puede!»

La guagua de la UD Las Palmas, empujada por el aliento de una afición volcada al grito de «¡Sí se puede!»

'UD Las Palmas Fondos de Segura' a las 18.00 horas: fuego, pasión, una silla de ruedas y una doña de cartón

'UD Las Palmas Fondos de Segura' a las 18.00 horas: fuego, pasión, una silla de ruedas y una doña de cartón

Día 333 de Luis García en la UD Las Palmas: la duda de Viera, una familia amarilla y la retahíla de los cambios

Gritos en Las Canteras de la afición del Málaga antes de medirse a la UD Las Palmas: «¡Vamos a subir!»

Gritos en Las Canteras de la afición del Málaga antes de medirse a la UD Las Palmas: «¡Vamos a subir!»

La previa: La UD Las Palmas de los 32.000 locos celebra la misa del gol contra el Málaga

El polémico Fuentes Molina pita el UD Las Palmas-Málaga: no vio el penalti sobre Taisei en La Rosaleda y fue corregido por el CTA

El polémico Fuentes Molina pita el UD Las Palmas-Málaga: no vio el penalti sobre Taisei en La Rosaleda y fue corregido por el CTA

El Málaga se ve en Primera: fiestón en el Aeropuerto con 400 fieles, hotel en Las Canteras y 100 entradas de cortesía

El Málaga se ve en Primera: fiestón en el Aeropuerto con 400 fieles, hotel en Las Canteras y 100 entradas de cortesía
Tracking Pixel Contents