UD LAS PALMAS
Luis García apuesta por su once habitual en la UD Las Palmas y Pejiño para intentar tumbar al Málaga
El técnico asturiano saca su alineación titular de las últimas semanas y solo modifica una pieza: entra el extremo de Barbate por Pedrola
Una sorpresa y diez habituales. Luis García, el técnico de la UD Las Palmas, siempre se guarda un as en la manga en sus alineaciones y, pese a lo trascendental del duelo de ida de las semifinales del playoff de ascenso ante el Málaga, ha querido hacer una modificación. En ese sentido, van a jugar los de siempre, los que vienen siendo titulares durante las últimas semanas, con el cambio de Pejiño por Estanis Pedrola.
De ese modo, el preparador asturiano apuesta por Horkas bajo palos, una defensa con Marvin en el lateral derecho, Clemente en el izquierdo y el dúo Álex Suárez-Mika Mármol. La sala de máquinas será cosa de Amatucci y Kirian, mientras que Miyashiro actuará desde el extremo diestro, con el de Barbate partiendo desde el perfil zurdo y Fuster como enganche. Por último, Jesé volverá a ser el delantero centro.
Viera parte desde el banquillo
Por su parte, Jonathan Viera saldrá desde el banquillo en el que puede ser su último partido en el Estadio de Gran Canaria. El canterano Iván Medina también está en la lista de convocados.
Suscríbete para seguir leyendo
- Detenido en Dubái David Merino, líder canario de la macroestafa mundial de criptomonedas FX Winning
- Visita del papa a Canarias: el Gobierno suspende las clases el 11 de junio en Gran Canaria y el 12 en Tenerife
- Atraco en el centro comercial Las Terrazas: cinco encapuchados asaltan una joyería y huyen en un coche robado
- STOCK YA revoluciona Gran Canaria con la apertura de su nueva tienda de liquidaciones: electrodomésticos desde 10€, regalos y los ventiladores más baratos de la isla
- La Policía Nacional detiene al presunto autor del homicidio de Vicente Reyes, dueño de Zumilandia, en Las Palmas de Gran Canaria
- Muere en Las Palmas de Gran Canaria el periodista Armando Marcos Placeres
- Estos son los cortes previstos por la DGT durante la visita del papa en Tenerife y Gran Canaria
- Visita del papa León XIV a Canarias: la GC-1 tendrá cuatro horas y media de cortes y nueve de restricciones a la circulación en distintos tramos durante el paso del pontífice por Gran Canaria