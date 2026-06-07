Luis García apuesta por su once habitual en la UD Las Palmas y Pejiño para intentar tumbar al Málaga

Una sorpresa y diez habituales. Luis García, el técnico de la UD Las Palmas, siempre se guarda un as en la manga en sus alineaciones y, pese a lo trascendental del duelo de ida de las semifinales del playoff de ascenso ante el Málaga, ha querido hacer una modificación. En ese sentido, van a jugar los de siempre, los que vienen siendo titulares durante las últimas semanas, con el cambio de Pejiño por Estanis Pedrola.

De ese modo, el preparador asturiano apuesta por Horkas bajo palos, una defensa con Marvin en el lateral derecho, Clemente en el izquierdo y el dúo Álex Suárez-Mika Mármol. La sala de máquinas será cosa de Amatucci y Kirian, mientras que Miyashiro actuará desde el extremo diestro, con el de Barbate partiendo desde el perfil zurdo y Fuster como enganche. Por último, Jesé volverá a ser el delantero centro.

Viera parte desde el banquillo

Por su parte, Jonathan Viera saldrá desde el banquillo en el que puede ser su último partido en el Estadio de Gran Canaria. El canterano Iván Medina también está en la lista de convocados.