Playoff papal / Ida de semis
Una renovación bajo el delirio: Enzo se ve "en la pretemporada" de la UD Las Palmas
El centrocampista galo, que acaba en junio, confirma la mejoría de su lesión y se alista para el próximo curso
Enzo Loiodice se da por renovado con la UD Las Palmas. Unos minutos después del paso de la guagua por Fondos de Segura, el pivote galo suelta el segundo petardazo. El centrocampista galo, que termina contrato el 30 de junio y no participará en este playoff por su operación en el tobillo izquierdo, deslizó en los medios oficiales que estará listo para completar la pretemporada en próximo julio a las órdenes de Luis García Fernández. A la ausencia del francés, cabe sumar las de Viti Rozada, Ale García, Sergio Barcia y Recobita -todos disfrutaron de la experiencia por la arteria del delirio. "Estoy mejor, con ganas (...) Esta experiencia es única la de vivir el paso de la guagua con la afición. Recuerdo el día que nos enfrentamos el CD Tenerife [playoff de 2022] y fue increíble", detalló.
Sobre su recuperación, añadió que "ya estoy mejor y con ganas de empezar a la pretemporada".
En el caso de Viera, lo deja en junio, así como Sandro Ramírez. Pejiño, que hoy es titular, también acaba contrato al término de la temporada. Mika Mármol, con ofertas de Primera como las del Celta y Espanyol, tampoco seguirá de amarillo. Churripi, así como los cedidos Iker Bravo, Pedrola y Loreno Amatucci tampoco seguirán. Hay opción de compra con ascenso con los jugadores Poeta Benedetti y Taisei Miyashiro -cada operación de adquisición ronda los 1,8 millones-.
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