7-J, el playoff papal
'UD Las Palmas Fondos de Segura' a las 18.00 horas: fuego, pasión, una silla de ruedas y una doña de cartón
La arteria del ingenio y locura ya está lista para el paso de la guagua como primer punto de atención de la 'batalla total' contra el Málaga, que cita a 32.000 almas en Siete Palmas (20.00 y por Movistar +)
Noventa minutos en el Gran Canaria son molto longo. La UD Las Palmas, que está concentrada en el Hotel AC Iberia, pasará sobre las 18.00 horas por la calle Fondos de Segura como encuentro místico con el sentimiento más salvaje. Los amarillos afrontan esta noche, desde las 20.00 horas, la ida de las semifinales del playoff de ascenso contra el Málaga en un Gran Canaria que contará con el aliento de 32.000 fieles. Pero antes de analizar las pillerías de Jesé o Chupe, los nueve minutos de locura que tardará la guagua amarilla en pasar por los 900 metros de la arteria del delirio. "Cuando Luis García Fernández pase por Fondos de Segura, ya sabrá lo que es la UD", valoró Ángel Rodríguez, que fue segundo de Paco Herrera el 21-J de 2015.
Las imágenes que ha dejado en las últimas ocasiones Fondos de Segura son de un ingenio ilimitado, como una familia que pasó con una integrante representada por un cartón confeccionado a la medida. De la 'doña del cartón' a la lluvia de bengalas y botes de humo en la recta final, con la presencia de los Ultra Naciente.
El plantel de la UD estará acompañado por los descartados Barcia, Enzo, Viti Rozada, Ale García o Sandro Ramírez. A las 17.50 horas sale la guagua del hotel de concentración en la Avenida Marítima en el estreno de Luis García y Mossa en este golpe de energía. La última ocasión que el vehículo amarillo desfiló el Picadilly Circus del delirio fue con Diego Martínez, el recta final del pasado curso, antes de medirse al Valencia. No funcionó, la UD perdió y terminaría en Segunda con una secuencia de resultados funestos en ese ciclo martinista.
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