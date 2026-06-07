UD LAS PALMAS
La UD Las Palmas necesita ganar al Málaga en La Rosaleda por dos goles para pasar a la final del playoff
El 0-1 de los boquerones, sumado a su cuarta posición en la tabla por la quinta de los amarillos, hace que no le sirva un triunfo por la mínima en la vuelta
La UD Las Palmas que no ha conseguido anotar en sus tres encuentros con el Málaga esta temporada necesita derrotar en La Rosaleda a los boquerones por dos goles de ventaja para poder superar la semifinal y clasificarse para disputar la gran final del playoff de ascenso.
El 0-1 logrado por los malagueños en el Estadio de Gran Canaria, sumado a su mejor clasificación en la tabla tras el final de la liga regular, en la que quedaron cuartos, mientras que los amarillos fueron quintos, hace que a los discípulos de Luis García no les baste con igualar la eliminatoria con un resultado por la mínima, porque si se mantuviera la igualdad al término del tiempo reglamentario y de la prórroga, los andaluces serían el equipo que se clasificaría sin tener que acudir a una tanda de penaltis para el desempate.
El fútbol es impredecible y todo es posible en un choque de vuelta en el que la UD visitará el miércoles una Rosaleda en la que se espera un ambiente extraordinario en el que la presión de los locales podría jugarles una mala pasada.
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