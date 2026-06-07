La UD Las Palmas sucumbe al corazón del Málaga y Luis García queda señalado

La UD Las Palmas se quedó en Fondos de Segura. Derrota (0-1) de forma inapelable ante un Málaga superior en el Gran Canaria. A falta de cuatro minutos, la desbandada ya era generalizada en un pulso que quedó marcado por la conducta de Luis García en el banquillo. Retiró a Jesé, diez goles, con el marcador en contra para dar entrada a Iker Bravo.

Un movimiento que evoca a capricho y que remonta a lo vivido en El Sardinero. Queda la épica el miércoles en La Rosaleda gracias a un paradón de Dinko Horkas sobre la bocina. Ante esta cascada de emociones y sentimientos, Iván Medina debutó de amarillo. Es el primer platanito que se estrena en liga en el ciclo de Luis García, que muy a su pesar se convirtió en protagonista -se llevó la pitada del Gran Canaria-.

Retrato del padecimiento extremo. Desde el arrojo de Chupe al remate en el segundo palo de Larrubia, la UD fue aplastada por el control malacitano. Dueños, amos y señores de la contienda. La legión de los irreductibles quedó replegada en exceso, presa del miedo y del pánico.

El gesto de Dinko Horkas a la grada, de que parasen los pitos, era la prueba inequívoca de que el plan inicial e la UD había salido mal. La apuesta por Pejiño fue un fiasco y en el 33' llegó el gesto de desaprobación del Partenón de Siete Palmas.

El cabezazo de Álex Suárez (26') al corazón del área, las cabalgadas de Marvin Park y las cosquillas de Taisei. Y eso que en el despertar de la contienda del siglo, Chupe ya lanzó su wasap de fuego. Remate en el 6' y paradón de Dinko Horkas. Pero en el 35, centro de Taisei y el remate de Pejiño en el segundo palo llegó cándido. El toque de Jesé a Kirian, dejando una salida limpia de balón, fue de Champions. A todas esta, para soltarse la presión, Marvin Park seguía a lo suyo dando lecciones de clase y atrevimiento. Porque eso es lo que hacía falta: encender la luz, resetear el ordenador y pedir el plato más caro del restaurante.

Las conexiones de Lorenzo con Larrubia y Chupe eran evidentes. Un Málaga plácido que desaprovechó las tres primeas de las que dispuso. La cabalgada de Marvin, con otro gesto técnico de Jesé, levantó al respetable del Gran Canaria que reclamaba falta por un derribo de Enrique Clemente junto al banderín. Fuentes Molina cometió el primer pecado al no decretar falta por un agarrón al cuello de Manu Fuster (38').

Percance físico en las filas del Málaga, que se rehízo a la pérdida del central Galilea para dar entrada Montero. Cae Larrubia en el área en la acción más polémica de la contienda. La acción venía precedida de una falta sobre Lorenzo Amatucci. Marvin Park ve a la amarilla y el primer acto acaba con bronca a Fuentes Gil. La película cambió de forma radical en el segundo acto con doble remate de la UD de Kirian y Taisei. Fueron los mejores minutos de la UD y Joaquín, que había entrado por Ochoa como segundo cambio, completó un remate de gran mérito que se fue rozando el palo. Fue el aviso de la hecatombe. Error de Enrique Clemente en la salida de balón y el cuadro boquerón rearma la contra con una finalización perfecta de Larrubia. El taconazo de Lorenzo resultó delicioso. Tres hombres solos y liberados en el corazón del área de Dinko para hacer el 0-1.

Salir de la UVI

Se cumplía la hora de partido y Luis García seguía sin mover el banquillo. Cero movimientos. Y mentó a Pedrola. Cuando mejor estaba la UD, con aquel doble remate de Kirian y Taisei, llegó el mazazo del 0-1 en una acción plástica de un Málaga fortalecido por el arte de su vivero. Pejiño fue el sacrificado y Estanis era el elegido para activar el 'modo orgullo' de una UD a mil kilómetros del rival.

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Con el viento en contra, Luis García la volvió a liar con los cambios al retirar a Jesé para dar entrada a Iker Bravo. El Gran Canaria cuestionó el movimiento y pitos. El cabreo del '10' fue incontestable que fue un terremoto en la banda. Dotor pisa a Taisei y no ve la amonestación. Balón interior de Amatucci a Taisei y no llega por centímetros. Desbandada y Horkas que evita el 0-2. Debut para ver y no creer de Iván Medina bajo un clima de máxima tensión y la sensación de que 'esto es lo que hay'. Salvo milagro, hasta aquí llegó la UD de Luis García, que sale en la foto del varapalo del playoff papal.