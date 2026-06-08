El cambio de la perplejidad y del cabreo al cuadrado en la UD Las Palmas

Golpe al corazón del gol amarillo en el momento de más necesidad. Un cambio pitado por el respetable y un pichichi enfadado. Cuando el Málaga se adelantó en el marcador y puso patas arriba el plan de la UD Las Palmas, Luis García tomó la decisión de quitar del terreno de juego a Jesé para introducir a Iker Bravo, una situación que provocó el mosqueo del Bichito y expuso la falta de valentía, una vez más, del técnico asturiano. Ni la obligación de marcar, ya que ahora mismo no les vale ni ganar por la mínima, fue suficiente para tirar de más pólvora.

En pleno instante de máxima exigencia, a pesar de que queda la vuelta, desde la banda se prefirió restar potencial ofensivo a apostar por intentar añadir piezas con las que buscar el tanto del empate con la mayor cantidad de armas. Con todo en juego y la sensación de que tu rival estaba poniéndole más fútbol al choque, el movimiento se dirigió hacia ese escenario en el que sacrificó a su goleador, lo cual no parece el mejor atrevimiento dado el resultado.

Radiografía de un enfado

La radiografía de la permuta del 10 se inició cuando vio su dorsal en la tablilla. Una vez observó que era el damnificado, se encaminó hacia la portería que defendía Herrero para tratar de no perder tiempo y, ahí, ya mostró su cabreo. Primero, golpeó una botella de agua que se cruzó en su camino, mientras iba caminando con la cabeza gacha en dirección al banderín de córner, que también sufrió el malestar del delantero grancanario. El paseíllo hasta el banquillo se produjo con el mismo panorama, llegando a tirar al suelo uno de sus vendajes. Aun así, la furia se desató un poco más cuando se adentró en el banquillo.

Pese a que le dio la mano a Luis García, quien le vio venir de reojo y se acercó, el nueve volvió a darle una patada a una botella de agua mientras iba soltando cosas por su boca, mostrando su indignación de manera vehemente. Al final, la cosa se calmó con el paso de los minutos, aunque la imagen quedó registrada ante las cámaras de la televisión y los aficionados que, además, mostraron su desacuerdo con el cambio al pitarlo.

Con pitos y sin pichichis

La grada reprobó la decisión de Luis García, algo que ya ha pasado en ocasiones anteriores. Sucedió el pasado 7 de febrero, por ejemplo, en un duelo ante el Burgos en el que, con 0-0 en el electrónico y casi media hora por delante para buscar un triunfo sanador en casa, quitó a Jesé para darle entrada a Iker. La hinchada le pitó entonces y ayer repitió para escenificar su enorme descontento, así como su incredulidad ante tal paso atrás. Asimismo, no hay que olvidar que en Santander, con 2-1, también sacó del terreno de juego al ex del Paris Saint-Germain para hacer debutar al futbolista cedido por el Udinese al descanso. El resultado aquella tarde de enero acabó en una sonrojante derrota para la UD por 4-1 y con otra mala actuación del joven ariete peninsular.

La ausencia del killer insular en los últimos minutos de este choque ante el Málaga también dejó a Las Palmas sin su pichichi. Este año, Jesé ha materializado 10 goles y 3 asistencias, convirtiéndose en la principal referencia ofensiva de los isleños junto con Manu Fuster. A eso hay que añadir que, en el caso del delantero, no tuvo un inicio de año fácil; estuvo fuera del equipo en muchos partidos, le costó un poco arrancar del todo y hasta se marchó molesto cuando no se le daba la oportunidad de jugar. Era una película que se repetía y en la que nunca actuaba en el papel de protagonista principal.

Riesgo de lesión elevado

A pesar de todo, se levantó y dio un paso al frente para hacerse con la titularidad y mejorar de forma notable tanto sus números como sus actuaciones. Eso le convirtió en pieza capital y, por eso, resulta bastante difícil de entender que Luis García no contase con él para el tramo final del duelo. Cuando más hacía falta un gol, cuando Las Palmas ya entraba en el punto de urgencia en el área contraria, Jesé se difuminó por un cambio que decidió el preparador asturiano. Todo ello, para apostar por un Iker Bravo cuya campaña ha estado muy lejos de lo que se esperaba. «A estas alturas, Jesé lleva una carga muy importante de minutos y el riesgo de que pudiera sufrir una lesión era elevadísimo; lo vi cansado. Tenemos un partido en tres días y hay que recuperarse. A veces nos equivocamos, otras acertamos y esta pregunta no me la haría si Iker hubiese marcado la que tuvo», repuso Luis García en la sala de prensa tras el encuentro al ser cuestionado por el Bichito.

Sea como sea, cuando hay que echar el resto para acercarse en el marcador y dejar la eliminatoria más abierta, quitar un delantero no suele ayudar. Dejar fuera a tu máximo goleador en el momento en que más falta hace anotar no es lo ideal. Al final, el cabreo de Jesé está justificado porque, a la vista está, esta UD le necesita. Sin el 10, la falta de gol se recrudece.