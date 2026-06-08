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Kirian Rodríguez, crítico tras la derrota de la UD Las Palmas ante el Málaga: «Los cambios nos parten un poco»

El capitán amarillo se muestra convencido de que el equipo podrá remontar el miércoles en La Rosaleda

Kirian Rodríguez levanta los brazos en señal de protesta en el partido ante el Málaga.

Kirian Rodríguez levanta los brazos en señal de protesta en el partido ante el Málaga. / José Pérez Curbelo

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Santiago Icígar

Santiago Icígar

Las Palmas de Gran Canaria

Kirian Rodríguez, el capitán de la UD Las Palmas, lamentó el resultado cosechado ante el Málaga en la ida de semifinales del playoff y reconoció que «no hemos sabido encontrar la superioridad, pero estamos convencidos que a esto se le puede dar la vuelta el miércoles».

El centrocampista amarillo admitió que «los cambios nos parten un poco» y lamentó las segundas jugadas que pudo aprovechar el Málaga por ese motivo, admitiendo que «ahí teníamos que habernos juntado más, ser un grupo más compacto e intentar buscar el gol al final, porque hemos estado bastante separados entre líneas y así ha sido difícil encontrar al hombre libre por detrás de los medio centros de ellos».

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«Debemos de descansar y mentalizarnos para viajar convencidos de que allí se puede remontar», recordándole a los aficionados que «somos expertos en sufrir, así que no iba a ser de otra manera».

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