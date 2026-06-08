Kirian Rodríguez, crítico tras la derrota de la UD Las Palmas ante el Málaga: «Los cambios nos parten un poco»

Kirian Rodríguez, el capitán de la UD Las Palmas, lamentó el resultado cosechado ante el Málaga en la ida de semifinales del playoff y reconoció que «no hemos sabido encontrar la superioridad, pero estamos convencidos que a esto se le puede dar la vuelta el miércoles».

El centrocampista amarillo admitió que «los cambios nos parten un poco» y lamentó las segundas jugadas que pudo aprovechar el Málaga por ese motivo, admitiendo que «ahí teníamos que habernos juntado más, ser un grupo más compacto e intentar buscar el gol al final, porque hemos estado bastante separados entre líneas y así ha sido difícil encontrar al hombre libre por detrás de los medio centros de ellos».

«Debemos de descansar y mentalizarnos para viajar convencidos de que allí se puede remontar», recordándole a los aficionados que «somos expertos en sufrir, así que no iba a ser de otra manera».