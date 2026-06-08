Luis García, tras la derrota de la UD Las Palmas ante el Málaga: «No me he visto superado por el partido»

«No me he visto superado por el partido». Serio, incluso cabreado, Luis García, entrenador de la UD Las Palmas, no admitía los muchos errores que llevaban su sello durante la derrota ante el Málaga por 0-1 en la ida de las semifinales del playoff de ascenso a Primera. Sobre todo en los cambios. Decisiones que fueron criticadas por la grada. El técnico amarillo catalogó como «normal» la frustración de la afición, pero incidió en que «somos capaces y vamos a lucharlo hasta el final», en referencia a la opción de remontar la eliminatoria el miércoles en La Rosaleda.

García justificó la sustitución de Jesé por Iker Bravo en que «lleva una carga de minutos con un riesgo de lesión elevadísimo y lo estaba viendo un poco cansado». En cuanto a la crítica de Kirian Rodríguez sobre los cambios en la segunda parte, el asturiano explicó que con ellos buscaba «tener más energía». «Incluso Viera e Iker Bravo generaron una ocasión clara para haber podido empatar, así que al final cuando uno mira no solo el partido sino la eliminatoria, porque tenemos otro partido en tres días, tenemos que gestionar de la mejor manera la plantilla con la cantidad de minutos que tenemos acumulados», explicaba.

Un gol en su mejor momento de juego

Luis García calificó el duelo ante los malagueños como un partido típico de playoff, «bastante cerrado y en el que ha sido difícil generar ocasiones de gol». El estratega asturiano reconoció que «en el primer tiempo nos ha costado algo más generar juego y encontrar ventajas, pero en el segundo hemos salido muchísimo mejor y lastimosamente en nuestro mejor momento hemos concedido ese gol que momentáneamente nos deja perdiendo en la eliminatoria».

«Hemos insistido hasta el final y en el 90’ hemos tenido una ocasión clara de Iker (Bravo) en la que han pitado fuera de juego, no lo era y de haberla convertido habría sido el empate; no ha podido ser, pero todavía nos queda mucha tela por cortar, un partido entero y estamos a un solo gol de forzar la prórroga, por lo que creo que somos capaces», aseguró el técnico amarillo.

La cruda estadística

Sobre la necesidad del equipo de anotar en la vuelta dos tantos para pasar la eliminatoria ante un Málaga al que la UD ha sido incapaz de marcar en los tres duelos que se han jugado, se limitaba a contestar que es «estadística pura y dura». «No pienso en lo que ha pasado anteriormente, confío en los jugadores, sé de lo que son capaces y me considero positivo», afirmó.