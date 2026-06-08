Málaga CF - UD Las Palmas: fecha, horario y dónde ver el partido de vuelta de las semifinales del playoff de ascenso por TV y en streaming
La UD Las Palmas afronta una final en Málaga por el ascenso a Primera División
La UD Las Palmas sucumbió por tercera vez esta temporada ante el Málaga CF tras un partido de difícil digestión en Gran Canaria. Pese a ello, los de Luis García tendrán una última bala en tierras andaluzas para cumplir su objetivo de regresar a Primera División.
Kirian, uno de los más activos en la primera parte, tuvo la ocasión más peligrosa para los amarillos, pero su disparo desde fuera del área fue detenido con seguridad por Alfonso Herrero, que ya acumula 270 minutos sin encajar un solo gol de la UD Las Palmas.
El conjunto amarillo se perdió en un choque marcado por la intensidad y la presión visitante. Funes, que sorprendió con la entrada de Aarón Ochoa en el once titular, dominó el partido con un planteamiento directo y de fútbol vertical. Todo queda por decidir en Málaga para una UD Las Palmas que deberá ofrecer su mejor versión si quiere seguir en la lucha por regresar a la máxima categoría del fútbol español.
¿A qué hora juega la UD Las Palmas?
El partido Málaga - UD Las Palmas correspondiente al partido de vuelta de las semifinales del playoff de ascenso a Primera División se jugará el miércoles 10 de junio, a las 20:00 hora de Canarias (21:00 hora peninsular) en el Estadio La Rosaleda.
Dónde ver el Málaga CF - UD Las Palmas
El segundo partido de la eliminatoria entre boquerones y amarillos solo podrá verse bajo suscripción en los canales habituales que ofrecen LaLiga Hypermotion TV: DAZN y Movistar+, disponible en la opción Movistar Plus+ de 9,99 euros al mes.
Este dial también se puede contratar en los siguientes operadores: Orange TV, Vodafone, Finetwork, Yoigo, Euskaltel, Telecable, Virgin Telco y Amazon Prime Video.
Recuerda que en LaProvincia.es te ofrecemos toda la actualidad de la UD Las Palmas y las últimas noticias del partido Málaga - UD Las Palmas.
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