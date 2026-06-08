Las notas de la derrota de la UD Las Palmas ante el Málaga en su debut en el playoff

Poco que salvar queda de la actuación individual de la UD Las Palmas tras su derrota de ayer en el Estadio de Gran Canaria ante un Málaga más vertical y con más energía. Mal partido en general de los hombres de Luis García, que no dispusieron de ocasiones claras, más allá de un buen remate desde la frontal del área de Kirian Rodríguez que obligó a emplearse a fondo a Herrero, en su única intervención destacada del encuentro. Por contra, Dino Horkas salvó a los suyos de un daño mayor con un paradón antológico a bocajarro, que evitó un 0-2 que hubiera obligado a los grancanarios a tener que anotar tres goles para remontar la eliminatoria el próximo miércoles.

El mejor

Dinko Horkas (7) Una parada suya a bocajarro en la recta final del partido en el que sacó el remate de Larrubia con su mano y con un pie mantiene viva a la UD Las Palmas en la eliminatoria, porque hubiera supuesto el 0-2. El cancerbero amarillo no pudo hacer nada en la jugada del gol tras quedar vendido por toda su zaga. El trabajo que le llegó a su área lo solventó con mucha seguridad.

Los titulares

Marvin Park (6) Estuvo como es habitual en él mejor en ataque que en defensa. Suyos fueron los centros más peligrosos de la UD.

Álex Suárez (6) Sólido atrás y haciendo las coberturas a Marvin en sus subidas al ataque. Como el resto de la zaga, superado en el gol.

Mika Mármol (5) Sufrió en los uno contra uno y salió en la foto del gol del Málaga. No fue su mejor partido, aunque sin errores groseros.

Enrique Clemente (4) Jugó condicionado por la amarilla. Obligó a Mika a duplicarse por sus subidas sin peligro. Y el gol vino por su banda.

Kirian Rodríguez (6) Suya fue la mejor ocasión del partido para la UD con un buen remate desde la frontal que puso a prueba al portero visitante.

Pejiño (4) El de Barbate no justificó su titularidad. La única oportunidad clara que tuvo no consiguió ajustar su disparo entre los palos.

Lorenzo Amatucci (5) No tuvo su mejor partido. Sufrió pérdidas y cometió faltas innecesarias que evidencian que no está en su mejor momento de forma.

Taisei Miyashiro (5) Sigue lejos de su mejor versión. Se esfuerza, pero no gana ninguno de sus mano a mano. No acertó en su única ocasión.

Manu Fuster (4) Prácticamente no aportó nada al equipo. Nunca consiguió deshacerse del intenso marcaje al que le sometió el Málaga.

Jesé Rodríguez (5) El Bichito no dejó de intentarlo, pero salvo un remate blandito a las manos del portero no tuvo ocasiones. Muy trabajador.

Los suplentes

Estanis Pedrola (5) A pesar de su pérdida de titularidad no dejó de intentarlo, aunque sin suerte.

Jonathan Viera (5) Suyo fue el pase entre líneas hacia Iker Bravo que podía haber dado el empate.

Iker Bravo (5) Su único tiro a puerta fue en fuera de juego. Presionó bien arriba, pero sin remate.

Iván Medina (SC) Debutó en el primer equipo en lugar de Amatucci, pero sin tiempo para brillar.

El entrenador

Luis García Le faltó autocrítica. En un partido en el que el Málaga incluso mereció un mejor premio el asturiano es el único que entendió los cambios en la segunda parte, sobre todo el reemplazo de Jesé Rodríguez, en un partido en el que el equipo necesitaba gol. El enfado del 10 tras ser cambiado deja en evidencia su explicación posterior en sala de prensa en la que habló de "carga de minutos y riesgo de lesión" del jugador.

¿Qué nota le pondrías a los jugadores? ¿Quién consideras que fue el mejor? ¿Estás de acuerdo con la gestión del partido por parte de Luis García?