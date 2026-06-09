El arquitecto de la UD Las Palmas Helguera, en su 50 cumpleaños: "Jesé se equivocó"

Luis Helguera Bujía, director deportivo de la UD Las Palmas y que hoy martes cumple 50 años, cuestionó la reacción de Jesé Rodríguez del pasado domingo al ser sustituido -el '10' hizo público su cabreo al lanzar una botella al verde- en la ida de las semifinales contra el Málaga en un Gran Canaria con 32.218 espectadores.

"Jesé tiene una edad [33] y estas cosas no son del todo bonitas porque expones tanto a tus compañeros como al cuerpo técnico. Se equivocó, rectificó y ya está, hay que pensar en Málaga".

El máximo ejecutivo de la parcela deportiva, que viajó a la Costa del Sol con el resto de la expedición en vuelo chárter de cara al pulso de mañana en La Rosaleda (20.00 horas, M+) en la vuelta de las semis del playoff, hace público su optimismo.

Comparte el eslogan motivacional de Luis García Fernández del "me subo a la guagua del creer". "Nuestro entrenador tiene mucha energía y ha hecho un gran trabajo durante todo el año. Hemos logrado 73 puntos, se han afianzado jugadores jóvenes como Ale García así como otros del perfil de Enrique Clemente. Nos hacen crecer y generar valor. Yo sigo creyendo y hay muchas posibilidades. Vamos a Málaga para dar un golpe de efecto", detalló en Radio Marca.

Admite que en la ida no "estuvimos del todo bien". "La realidad es que en el partido de ida no estuvimos del todo bien, el Málaga aprovechó sus oportunidades. Estamos a un gol de forzar la prórroga y los partidos son muy largos. Hay muchos condicionantes sin obviar que el Málaga es un gran equipo, un gran club pero vamos convencidos de hacer algo importante. Somos un equipo que perdemos poco y somos bastante fiables (...) Tendremos nuestras oportunidades, el cuerpo técnico está enfocado en el hoy y el ahora. No vamos a pasearnos. Es un partido muy importante y que nos brinda la oportunidad de jugar una final por estar en Primera. Hay que agotar todas las opciones que tengamos".

Helguera respeta a los pesimistas y a todo los que piensan que la UD está condenada tras el 0-1 de la ida. "No me molesta, cada uno es libre de opinar y de decir lo que crea conveniente. El equipo ha hecho una gran temporada, tenemos un muy buen cuerpo técnico, que ha trabajado de manera solvente con un modelo muy claro. Nos han hecho llegar hasta aquí logrando los puntos que se han conseguido [73]. Ahora, el Málaga tiene más posibilidades, va por delante, pero somos la UD. Siempre vamos por el camino largo y nos cuesta un poco más. Será una gran prueba para todos".

Luz verde a la renovación de García

En relación a la negociación por la ampliación contractual de Luis García, recuerda que "tiene una oferta encima de la mesa y hablaremos". "Es consciente de que nuestra intención es renovarlo. Hay que tomarlo con tranquilidad, estamos enfocados en el hoy y en el ahora. Pero sobre todo en el Málaga".

Elogió a Pedri, un ex de la UD Las Palmas que está llamado a convertirse en el líder de España en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

Noticias relacionadas

"Es un chico modélico, aquí se portó muy bien. Es un referente del fútbol español, su conducta le da un valor importante a la altura de Xavi e Iniesta. Representa a ese tipo de personalidades centradas, enfocadas en el trabajo y de gente sencilla. No es solo jugar sino lo que trasladas". Además, Helguera, que está renovado, elogia las condiciones de vida de la Isla. "Estoy encantado aquí, no solo yo sino mi familia también. La calidad de vida es impresionante. Es el mejor sitio en el que jamás he estado".