Kirian agita el avispero arbitral y el CTA anuncia al colegiado de La Rosaleda

Kirian Rodríguez y la rentabilidad de agitar el avispero arbitral. El ‘20’, uno de los capitanes de la UD, se mostró muy crítico con la actuación del colegiado valenciano Fuentes Gil en la ida de las semifinales contra el Málaga en el Gran Canaria del pasado domingo. Fue una designación controvertida por el penalti no pitado en el pulso liguero en La Rosaleda. Y lejos de cumplir sin llamar la atención, Fuentes Gil salió en la foto.

El de Candelaria no se cortó al término de la contienda, que terminó con derrota (0-1) y fuerza mañana a obrar una remontada épica -ganar por dos goles de renta a un rival que encadena tres victorias ante los amarillos-. «Cuando mejor estábamos señala faltas tontas y enseña amarillas que te frenan el partido (...) Hasta Dotor me dijo: ‘Me estoy hinchando y ni una amarilla». Además, recordó que no era apropiado encomendar a Fuentes Gil un UD-Málaga tras lo acontecido hace un mes. «Un árbitro que ha tenido un fallo en un partido entre estos dos equipos... Creo que se podían tomar mejores decisiones». Hoy se anuncia por parte del CTA de la RFEF el colegiado que dirigirá el Málaga-UD.

Las críticas de Kirian evocan a los tiempos del plomo con el estamento arbitral, como cuando otro capitán como Aythami Artiles aclaró que no quería ver a Ais Reig ni en pintura. «Te voy a hablar del árbitro; después del año pasado que nos pitó en casa del Oviedo...Pues ahora esto. En la acción del penalti, el propio jugador del Cádiz [Alejo] nos dice que no es penalti. Pero es que el árbitro nos habla con continua chulería y falta de respeto. Espero que este señor no nos vuelva a dirigir un partido. Por su actitud hacia nosotros, es lamentable. Hubo pérdida de tiempo, faltas, nos habla mal, no se puede ni dialogar...Solo espero que no nos vuelva a dirigir», aseguró el Káiser de Arguineguín.

Fuentes Gil sacó dos amarillas a Marvin Park y Enrique Clemente. Dejó sin señalar una caída de Dotor en el área de Dinko Horkas en un choque con el zaguero maño de la UD. Sí cortó de forma reiterada el juego con decisiones que terminaron por desquiciar a los dos equipos. Hablar de colegiados en tiempos de playoff es mentar a Sánchez Martínez y su carrera de cien metros en el Cordobazo. Con el tanto de Uli Davila, se fue corriendo por el túnel de vestuarios aquel 22 de junio de 2014, cuando aún quedaban dos minutos por jugarse.

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A la espera del juez de mañana, cabe analizar si el tono beligerante de Kirian puede traer consecuencias. La política de los ejecutivos de la zona noble de la entidad pío pío es la de guardar silencio sobre los colegiados. Más allá de Fuentes, el problema de la UD fue que apenas inquietó al meta Adrián Herrero.