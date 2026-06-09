Luis García reivindica su UD Las Palmas: "Me encanta que nos den por muertos y me gusta ir contracorriente"

Una mañana para sacar pecho y obviar el pitido de la bombonera de las 27.128 almas. Luis García Fernández aprovechó la comparecencia de la previa para presumir de sus números -los repitió en dos ocasiones- y para atizar a los críticos.

La UD debe remontar mañana un 0-1 en La Rosaleda para jugar la final el domingo del playoff de ascenso a Primera. El pulso en estadio boquerón comienza a las 20.00 horas. "Estoy convencido de que tenemos capacidad para dar la vuelta a la eliminatoria (...) Vamos a soltar el balón en el parque y que los jugadores disfruten", enfatizó antes del pulso más dramático de la temporada en el playoff papal.

"Este equipo ha hecho muchas cosas bien. Ha logrado 73 puntos, es la segunda marca más alta desde que hay tres puntos en la UD. Estamos peleando para subir a Primera, el equipo jugó partidos muy buenos, es el segundo menos goleado y el cuarto mejor visitante. Es decir, no hay peor ciego que el que no quiere ver".

Mejor olvidar el pasado

Sobre si las tres derrotas contra el Málaga, asegura que mejor no mirar al pasado. "La racha que tenemos con el Málaga me genera más ganas todavía. Son estadísticas, números. No le hemos ganado ni hemos hecho gol, pero eso me agita más para ayudar al futbolista a reconocer mejor las ventajas que podemos tener, para tratar de ganar un partido que olvidaría todo lo anterior".

Insiste García que con un gol "provocamos una prórroga, por lo cual puede ocurrir en el minuto 1 como en el 75, 80 o 96. Tenemos enfrente a un grandísimo rival en su casa, con una afición increíble. Pero este equipo está muy preparado para ganar el partido y presentarnos en la final del play off". Y lanza otro dardo a los críticos: "Me encanta [que nos den por muertos]. Me gusta ir contra corriente, no voy con las ideas de la gente. Siempre me he rebelado contra todo en mi carrera. Creo en los míos, en este equipazo que lo va a dejar todo para devolver a la UD a la Primera".

Guarda sus cartas sobre el sistema a emplear y no aclara si saldrá con dos puntas. "No podemos tirar la casa por la ventana a los 15 minutos. Es un partido de 95 o 98 minutos, en los que puedes hacer el gol que haga el partido para algo más. El rival tiene una ventaja, pero estamos capacitados para meternos en el playoff". Y aclara que no perderán sus raíces a pesar del 0-1: "Para ganar el partido tenemos que defender muy bien".

Los secretos para la épica

El camino pasa por "reconocer las ventajas y estar más suelto con el balón. Las ventajas existían en el primer partido, nos costó identificarlas y ser más precisos con el balón como todo el año. Hay más tensión ahora que en otros encuentros. Vamos a ser nosotros en Málaga. Les dije el otro día que vamos a sacar el balón al parque para que disfruten".

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Desechó en dos ocasiones hablar de su futuro y de si cree que es su último partido. "No hablaré de eso ahora".