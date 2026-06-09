Playoff papal / La vuelta de las semis
La previa: la UD Las Palmas busca el 'Malagazo' para sepultar el pesimismo
El cuadro de Luis García, pitado por el Gran Canaria, debe remontar un 0-1 al Málaga en La Rosaleda para besar la final (20.00 horas, M+). Barcia viaja pero no juega. El Almería espera en la final
A por el Malagazo para besar la final del playoff papal y fumigar el pesimismo. La UD de Luis García, pitado por el Gran Canaria en la ida de las semifinales del pasado domingo, desafía al intratable Málaga para estirar el sueño de la gloria (20.00 horas, Movistar +). Con Barcia en la lista de expedicionarios, pero que no jugará, la formación pío pío debe remontar el 0-1 de Siete Palmas. Le vale cualquier victoria por más de un tanto y en el caso de imponerse por la mínima, tiene una prórroga de 30 minutos para diseñar la épica -no hay penaltis-.
A la baja del zaguero vigués, cabe sumar las de Viti Rozada, Sandro Ramírez, Enzo Loiodice, Recobita y Ale García. Viajan todos en vuelo chárter menos los dos últimos por problemas médicos. En esa lista, el juvenil Rafa Cruz.
El once del preparador ovetense obliga a rotaciones. Ajustes para sorprender a los Chupe, Lorenzo, Larrubia o Joaquín. La vuelta a la titularidad de Pedrola se antoja clave para poner en apuros al ejército boquerón. La derrota en el primer capítulo del cruce generó un manto de críticas por el inmovilismo de García. Los cambios no dieron con la tecla y ahora vuelve a estar en el punto de mira.
La retirada de Jesé Rodríguez (67’) activó la bomba atómica de la polémica.El cabreo del ‘10’ y pichichi de la UD fue analizado por el director deportivo Luis Helguera y admite que el Bichito «se equivocó y rectificó». El Málaga se ha impuesto en los tres partidos oficiales de este curso y Herrero no ha sido batido. Van casi 300 minutos -si se suma el añadido- y algo debe cambiar. Patente algún ajuste táctico señor García. Ganar para diseñar la venganza total con la duda de Fuster o Viera. El ‘21’ puede jugar esta noche su último partido de amarillo, si finalmente se consuma la eliminación.
Hay que salvar el proyecto del catenaccio de Covadonga al precio que sea. Orgullo, valor, compromiso y sangre. Noventa o 120 minutos para poner en apuros a la bestia negra de la UD de los irreductibles. Quintos y con 73 puntos tras 42 jornadas, los amarillos alcanzaron el notable en la temporada regular. Pero eso está prescrito. Solo cuenta el presente y hay que eliminar del disco duro de la marea amarilla las deshonra del 7-J. En el primer asalto, raquítica aportación ofensiva y el agotamiento por bandera. Pero esta noche, toca vestirse de Armani.
Espera el Almería en la final
Con García camino de la renovación -la predisposición es total de las partes-, hay que clonar el recital de furia del Almeriazo. Así como el vapuleo al Racing en la primera vuelta en el partenón de Siete Palmas o los triunfos de visitante en Coruña, Cádiz, León, Zaragoza, Valladolid, Leganés y Córdoba. Motivos de fe por el primer ascenso en los 76 años de vida de la UD al primer intento de un descenso. Aferrados a la pólvora del Bichito y al arte de Viera. Ojito con los cambios que los carga el diablo. Con 46,6 millones de presupuesto, el Ferrari del Roque Nublo quiere silenciar el infierno. Jesé de papa y un Kirian con su bazuka. En la gran final, ya aguarda el Almería.
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