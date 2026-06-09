La soledad de Jesé en la UD Las Palmas y las batallitas de playoff inflamables

La soledad de Jesé Rodríguez y otro playoff inflamable para el ejecutor de Gucci. El delantero de la UD, pichichi con diez dianas, no ha renovado y fue retirado el pasado domingo por Luis García Fernández (67’) para dar entrada a Iker Bravo -que aún no se ha estrenado tras la disputa de 377 minutos en 17 contiendas ligueras- en un instante clave.

El Bichito fue sustituido cuando caían los amarillos 0-1 en el Gran Canaria ante un Málaga que latía cómodo e insultante en la zona de creación.

El cabreo del príncipe de Gucci fue evidente y lanzó una botella de plástico al interior del campo. Poseído por la ira, fue una decisión controvertida del técnico ovetense.

La retirada del ‘10’ fue justificada por Luis García Fernández ante el riesgo «de lesión» y el respetable del Gran Canaria -los 27.128- pitó de forma enérgica. No es la primera vez que se cuestiona la falta de fe del estratega ovetense en el exjugador del Real Madrid y bicampeón de la Liga de Campeones. Pasó contra el Burgos, al retirar a Jesé para dar entrada a Iker Bravo en el 63’ en el Gran Canaria.

Fichado a regañadientes por el director deportivo Luis Helguera avanzada la pretemporada, el ‘10’ cumple con creces en este curso del catenaccio de Covadonga.

Bajo el control de la situación desde la posesión y un club pragmático, Jesé destila clase y una visión de juego de gran valía. Un rostro desequilibrante y clave en esta conquista de la promoción, que precisa ahora del milagro boquerón. El atacante está al mismo nivel de Horkas, Manu Fuster o Lorenzo Amatucci.

Vio por TV el ascenso de 2023

Lo curioso de Jesé es que ya tuvo otro episodio de alta tensión con García Pimienta en el playoff de 2022 contra el CD Tenerife.

En el pulso de vuelta, fue retirado al descanso e hizo un gesto a la grada -al palco donde estaba ubicada su mujer Aurah Ruiz y familia-. La UD perdía 0-2 ante el Tenerife y era preciso remontar un tercer tanto del partido de ida del Heliodoro.

Con el 0-3, el movimiento de Pimienta tampoco fue metabolizado por el Gran Canaria. Faltaron explicaciones. Ante los medios, el artillero lamentó la falta de ambición del equipo en un instante crítico contra el eterno rival. Una frase que le costó su continuidad en el proyecto, para luego dar el salto al fútbol turco.

«Es el entrenador el que toma decisiones, creo que para mí se ha equivocado; necesitábamos tener gente de ataque. Estábamos perdiendo. Pero el técnico es el que manda. Lo hizo y es lo que hay», valoró aquel 4 de junio de 2022, que acabó en drama con eliminación y el Tete en la gran final.

Otra coincidencia, su futuro estaba en el aire hace cuatro años. «No sé si seguiré», valoró tras quedar apeado del playoff del ‘veo mucha fiesta aquí’. Hacía las maletas y dejaba la Isla para enrolarse en las filas del MKE Ankaragücü. Se perdió el ascenso de 2023. Estiró su condición de trotamundos pero tiene el corazón roto por no subirse a la guagua descapotable.

«Daría cualquier cosa por subir con el equipo de mi corazón y de mi tierra; me motiva muchísimo y lo daré todo», reiteraba el Bichito, el pasado julio en su presentación. En esa disertación, aprovechó para pedir por su frase sobre la cobardía de Pimi ante el Tete. «No salí de la mejor manera. Me fui cabreado después de perder el playoff, tras un año difícil. Pido disculpas a la afición y a Xavi García Pimienta. Porque fueron declaraciones desafortunadas en un momento de frustración importante. Pero me fui con 12 goles y 8 asistencias».

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Este nuevo Jesé, el del modo zen y la resiliencia, se ha ganado la renovación. Y jugar bajo la tormenta. Lo ama el Gran Canaria. Y lucha por un ascenso para su padre Pascual, su fan número uno. El reto del Bichito es subirse a la guagua del milagro y silenciar La Rosaleda.