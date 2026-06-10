La UD Las Palmas se aferra al playoff papal: Viera, en su despedida, y Pedrola, titulares contra el Málaga

"¡Hay que morir hasta el final!". Del grito del Bichito a la reivindicación de Luis García Fernández con los cambios. Viera y Pedrola, titulares -por Fuster y Pejiño, respectivamente-. La conjura de la UD Las Palmas para orquestar la épica en el infierno malacitano. Un todo o nada.

A una carta y desde el prisma más ofensivo para levantar el 0-1 de la ida de las semifinales del playoff de ascenso contra el Málaga con Horkas, Marvin, Suárez, Mika, Enrique Clemente, Kirian, Amatucci, Viera, Taisei Miyashiro, Pedrola y Jesé Rodríguez.

Minutos previos a la disputa de la contienda, los fanáticos de Martiricos ya botan y cantan. Por su part,e con el '¡sí se puede!', la marea amarilla apela a lo imposible. Es la guerra de los 300 contra 31.000. Llega la madre de todas las proezas. Hay que imponerse por más de un tanto para alcanzar la final. En el caso de vencer por la mínima, se forzaría la prórroga. La UD tendría treinta minutos extra para hacer el segundo.

Fondos de Segura, el pasado domingo, durante el pase de la guagua de la UD Las Palmas. / Quique Curbelo

Los frentes abiertos de la promoción

El ascenso implica el ingreso de 40 kilos para la UD en derechos de TV, así como ticketing, y dibuja un escenario sin precedentes. Tercer vuelo a Primera en once años y el hito de subir 365 días después de un descenso. Además, hay trece jugadores que terminan vínculo contractual el 30 de junio.

Pendientes de la remontada y del volcán de la épica, figura el capitán Jonathan Viera, que deja el club amarillo al final de curso. Con 294 duelos y 78 tantos, es el mejor futbolista amarillo del siglo y opta a su tercer ascenso. Otros que acaban son Sandro Ramírez, Jesé Rodríguez, Pejiño, Churripi, Enzo Loiodice -que aseguró el domingo que está renovado- y Mika Mármol -con propuestas de Celta, Espanyol y equipos de la Serie A-.

Luego figuran los cedidos, como Sergio Barcia, por el que la UD movió ficha para ejecutar la compra al Legia de Varsovia. El zaguero vigués se lesionó ante el Valladolid el 3 de mayo y trabajó durante la semana con el grupo. Llega justo y no forzará esta noche en La Rosaleda. Viti, Sandro o Enzo Loiodice, de baja, también acompañan a la expedición. El juvenil Rafa Cruz viajó y solo faltaron Ale García y Recobita. El regreso está previsto para esta noche en vuelo chárter (sobre las 2.00 horas).

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Con otros cedidos como Taisei Miyashiro o el Poeta Benedetti hay compra obligatoria con ascenso por la cifra total de 3,6 millones. No subir los libera. Pedrola e Iker Bravo están a préstamo sin fórmula para renovar. La cifra para seguir contando con Amatucci -de más de diez millones a abonar a la Fiorentina- es inalcanzable. Trece rostros y la espera. La UD busca destino entre la hazaña o el trauma de caer ante su bestia negra.