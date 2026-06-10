La UD Las Palmas se inmola por los cambios de Luis García (otra vez) y adiós al ascenso

Fin de trayecto. Lágrimas y la rabia de perder un puesto en la gran final que estuvo más cerca de lo previsto. Eliminados por la ruleta rusa de los cambios. De nuevo, el señor Luis García en el punto de mira. Entre la fatalidad y la negligencia. La UD Las Palmas acarició el 'Malagazo' y coqueteó con la épica, pero no pasó de la igualada ante el Málaga CF en La Rosaleda (1-1) tras desplomarse a la hora de partido.

Lorenzo pisa el balón ante Viera y Taisei Miyashiro. / LA PROVINCIA / DLP

El técnico amarillo retiró otra vez a Jesé sobre la hora de partido para dar entrada a Iker Bravo, que pasará a la historia como el nuevo Emenike, y fulminó en el mismo movimiento a Jonathan Viera por Manu Fuster. El '21', que ejerció de líder y de generador de juego, le quedaba cuerda para rato. Deleitó con una arenga y se echó a los hombros el peso del escudo. Y el plan funcionó, la UD fue superior en la primera parte y silenció el infierno de La Rosaleda. Lo hizo con valentía, gallardía y recurriendo a los mejores. Y la doble 'J', Jonathan Viera y Jesé Rodríguez, nunca falla. El pánico en la banda vuelve a condenar a un equipo que perdió el GPS. Perdió el sentido y fue vulnerable.

Por su parte, el Bichito tenía una amarilla por una entrada al meta Herrero. El pulso derivó, desde ese doble cambio, hacia el vértigo que es ruinoso para los amarillos. Joaquín logró el empate y llegó un caudal ofensivo importante que fue desbaratado por Dinko Horkas.

Noticias relacionadas

Actuación meritoria y digna de la UD, que pudo reclamar un penalti sobre Jesé bastante claro en el primer tiempo. La formación isleña se adelantó con un tanto del Bichito (3'), el mejor del encuentro, y recibió la igualada con un tiro escorado de Joaquín (69') con Marvin Park retirándose del campo lesionado. Paradones de Horkas, duelo loco y un torrente de lágrimas de Álex Suárez y Jesé Rodríguez.