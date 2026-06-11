UD LAS PALMAS
El 1X1 del partido más duro de la temporada para la UD Las Palmas
Los amarillos regresan de Málaga con un 1-1 que no sirve para levantar el 0-1 adverso de la vuelta, en un choque en el que la mejoría del equipo no ha bastado para pasar a la final del playoff por el ascenso
La UD Las Palmas regresa de Málaga con un empate (1-1) que le deja fuera de la final del playoff por el ascenso, ante un rival que a pesar de encajar un tanto en los primeros minutos, obra de Jesé a pase de Marvin, supo esperar su oportunidad y que terminó incluso pudiendo golear a los amarillos si no hubiese mediado otra actuación antológica de Dinko Horkas bajo palos.
El mejor
Jesé Rodríguez (7)
Suyo ha sido el único gol de la UD Las Palmas en toda la eliminatoria y en los cuatro duelos directos entre los amarillos y los boquerones. El Bichito fue objeto de un derribo en el área que pudo haber sido penalti ante la existencia de un claro contacto dentro del área, pero que recuerda al que no fue señalado en la ida a los malagueños. La UD no asciende, pero él se ha reivindicado con goles y esfuerzo.
Los titulares
Dinko Horkas (7)
Sus paradas fueron claves para mantener vivo al equipo hasta el final. Quedó totalmente vendido en la jugada del gol.
Álex Suárez (6)
Se mostró muy sólido y contundente, especialmente en el juego aéreo. Descolocado, al igual que Mika, en la jugada del gol.
Mika Mármol (6)
Estuvo acertado en la mayoría de los duelos de uno contra uno ante los atacantes malagueños y en las ayudas en banda.
Marvin Park (6)
Su asistencia a Jesé fue medio gol. Muy activo con sus incorporaciones al ataque. Se lesionó en la jugada del empate.
Enrique Clemente (5)
Guardó su carril mucho mejor que en el duelo de la ida. Se entendió bien con Mika, aunque no se prodigó tanto en ataque.
Estanis Pedrola (6)
Incansable por su banda durante todo el partido. Remató en dos ocasiones, pero sin la precisión necesaria para marcar.
Lorenzo Amatucci (5)
Volvió a sufrir durante la batalla en la medular por la agresividad del rival. No llegó al final del curso en la mejor forma.
Taisei Miyashiro (5)
Muy trabajador e infatigable durante todo el partido, aunque sin la chispa y la finura que tenía antes de la lesión.
Jonathan Viera (6)
Volvía a ser titular. Mientras le duró el físico no dejó de buscar el último pase, pero sin suerte. Muy vigilado durante todo el duelo.
Kirian Rodríguez (5)
Tuvo la mala suerte de que el balón rebotó en él para habilitar a Joaquín en la jugada del empate. En su línea habitual.
Los suplentes
Manu Fuster (5)
Estuvo activo entre líneas, pero sin acierto en el último pase y en su único remate.
Iker Bravo (5)
Saltó al verde con ganas de agradar pero está muy lejos de la calidad de Jesé.
Pejiño (5)
Reclama penalti en su única ocasión de gol, en la que remata a las nubes.
Valentín Pezzolesi (5)
Salió por la lesión de Marvin y no desentonó en la banda derecha. Cumplidor.
Iván Medina (SC)
Volvió a sustituir a Amatucci en la recta final del duelo, al igual que en la ida.
El entrenador
Luis García
Lo de la autocrítica parece que no va con el asturiano. En un partido en el que Dinko Horkas saca una parada colosal volando a su palo derecho y dos mano a mano que podrían haber terminado en goleada, Luis García afirma que merecieron como mínimo forzar la prórroga. Más allá de las dudas en las caídas en el área de Jesé y Pejiño, el equipo mejoró en su juego con respecto a la ida, pero sólo remató una vez entre los tres palos.
Acaba la temporada para la UD Las Palmas en la que ha sido la despedida como jugador amarillo de un Jonathan Viera que se despide como titular, pero con el sabor amargo de la eliminación.
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