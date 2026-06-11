El 1X1 del partido más duro de la temporada para la UD Las Palmas

Suyo ha sido el único gol de la UD Las Palmas en toda la eliminatoria y en los cuatro duelos directos entre los amarillos y los boquerones. El Bichito fue objeto de un derribo en el área que pudo haber sido penalti ante la existencia de un claro contacto dentro del área, pero que recuerda al que no fue señalado en la ida a los malagueños. La UD no asciende, pero él se ha reivindicado con goles y esfuerzo.