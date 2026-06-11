Aurah enciende el debate de los cambios en la UD Las Palmas: "Gracias Jesé, solo necesitabas más minutos"

Aurah Ruiz y la polémica de los cambios en la vuelta de semis del playoff de ascenso a Primera en La Rosaleda -que acabó en 1-1 y en eliminación para abortar el sueño del ascenso pío pío-. La mujer de Jesé Rodríguez, influencer y protagonista de realities, se suma a la corriente crítica con la dirección técnica de Luis García Fernández, que activó la maquinaria de las sustituciones en el 61'. Retiró del verde al Bichito, que fue el mejor de la contienda, por Iker Bravo, que abandona su ciclo de amarillo con cero dianas.

Jesé y Viera festejan el 0-1 de la UD contra el Málaga. / LA PROVINCIA / DLP

"Gracias, Jesé Rodríguez. Solo necesitabas más minutos y nos hubieses llevado a la gloria", publicitó en su cuenta de red social Aurah Ruiz. De forma paralela, a la retirada de Jesé, a la hora de partido, García ejecutó otro movimiento. Quitó a Viera y dio a entrada a Fuster, que tuvo la ocasión de forzar la prórroga en la recta final.

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Jesé no ha renovado y Viera jugó su último partido de amarillo. Lo reconoció bajo un manto de lágrimas. En la ida de las semifinales, García retiró a Jesé y se lió la mundial. También para apostar por Bravo. En estas semis, llegaron nueve cambios y no se retocó el dibujo táctico. La UD cayó 0-1 en el Gran Canaria y empató en La Rosaleda 1-1. Tras cuatro partidos con el cuadro boquerón, el balance es de tres derrotas y un empate.