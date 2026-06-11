La polémica del playoff papal
Aurah enciende el debate de los cambios en la UD Las Palmas: "Gracias Jesé, solo necesitabas más minutos"
La esposa del delantero amarillo e 'influencer' cuestiona la retirada del '10' en La Rosaleda en el fotograma clave de la eliminación del playoff ante el Málaga
Aurah Ruiz y la polémica de los cambios en la vuelta de semis del playoff de ascenso a Primera en La Rosaleda -que acabó en 1-1 y en eliminación para abortar el sueño del ascenso pío pío-. La mujer de Jesé Rodríguez, influencer y protagonista de realities, se suma a la corriente crítica con la dirección técnica de Luis García Fernández, que activó la maquinaria de las sustituciones en el 61'. Retiró del verde al Bichito, que fue el mejor de la contienda, por Iker Bravo, que abandona su ciclo de amarillo con cero dianas.
"Gracias, Jesé Rodríguez. Solo necesitabas más minutos y nos hubieses llevado a la gloria", publicitó en su cuenta de red social Aurah Ruiz. De forma paralela, a la retirada de Jesé, a la hora de partido, García ejecutó otro movimiento. Quitó a Viera y dio a entrada a Fuster, que tuvo la ocasión de forzar la prórroga en la recta final.
Jesé no ha renovado y Viera jugó su último partido de amarillo. Lo reconoció bajo un manto de lágrimas. En la ida de las semifinales, García retiró a Jesé y se lió la mundial. También para apostar por Bravo. En estas semis, llegaron nueve cambios y no se retocó el dibujo táctico. La UD cayó 0-1 en el Gran Canaria y empató en La Rosaleda 1-1. Tras cuatro partidos con el cuadro boquerón, el balance es de tres derrotas y un empate.
Suscríbete para seguir leyendo
- Mapa de los cortes de tráfico en Gran Canaria el jueves 11 de junio por la visita del papa León XIV: horarios y tramos afectados
- STOCK YA revoluciona Gran Canaria con la apertura de su nueva tienda de liquidaciones: electrodomésticos desde 10€, regalos y los ventiladores más baratos de la isla
- Una decena de jóvenes pega una paliza a un chico en el entorno del parque Santa Catalina en Las Palmas de Gran Canaria
- La Policía Nacional detiene al presunto autor del homicidio de Vicente Reyes, dueño de Zumilandia, en Las Palmas de Gran Canaria
- Dos apuñalados en una noche negra en Las Palmas de Gran Canaria: uno en una cafetería en Tamaraceite y otro en una discoteca en Guanarteme
- Ni Madrid ni Barcelona: la ciudad menos saludable de España está en las Islas Canarias
- Guía para moverse por Gran Canaria el día 11 de junio: cortes, guaguas y aparcamientos el día del papa
- Una madre escocesa muere en Lanzarote solo un día después de llegar de vacaciones