Iker Bravo, el delantero de las mil oportunidades y cero goles con la UD Las Palmas

Iker Bravo, fichaje galáctico de la UD en invierno, terminó el curso igual que lo inició en su debut ante el Racing: cero goles y ninguna asistencia en sus 17 partidos de amarillo. Su entrada en los dos últimos duelos del playoff en sustitución de Jesé, que sumó 11 tantos en total, parece injustificable a pesar de los esfuerzos de Luis García.

De expediente X podría calificarse la apuesta de Luis García, entrenador de la UD, por Iker Bravo en los dos encuentros de semifinales del playoff ante el Málaga. Cuando el equipo necesitaba marcar, estando en juego el ascenso, el técnico daba entrada al atacante catalán cedido por el Udinese en ambos casos por Jesé Rodríguez. El enfado monumental del Bichito en la ida, y menos visceral en la vuelta, pone en duda la justificación del cansancio y la sobrecarga de minutos que pregonó el preparador ovetense posteriormente. Cambió a su hombre gol -diez tantos en la temporada regular y uno en la promoción- por un delantero empecinado en desperdiciar las mil oportunidades que le ha brindado el asturiano desde su llegada a la Isla. En los 17 partidos que ha disputado con la elástica amarilla, con un promedio de 24 minutos en el campo, cero goles en su casillero en 400 minutos.

El agravio comparativo por parte de García entre ambos jugadores se inició con la segunda convocatoria del ariete catalán. A pesar de que Jesé se encontraba en plena racha tras marcar ante el Zaragoza y el Dépor, fue uno de los jugadores señalados tras el 4-1 recibido ante el Racing de Santander en El Sardinero, sentando al 10 tras el descanso para darle entrada en su lugar y otorgándole la titularidad a Bravo en la visita del Córdoba al Gran Canaria, que se saldó con un 1-2 a favor del conjunto del califato.

Aportación nula al equipo

La aportación del 49 ha sido prácticamente nula en su estancia en la UD, con 0.6 tiros de promedio por partido, de los que entre los tres palos se reduce a 0.1. Sus recuperaciones por partido no llegan a una (0.8), y no ha sido capaz de dar ninguna asistencia en toda la segunda vuelta a sus compañeros.

Más allá del presunto cansancio del Bichito, no parece lógico retirar del campo en un partido en el que necesitas marcar para no dar carpetazo a la temporada, a tu mejor efectivo en ataque. Cierto es que el ariete grancanario llegó en una pésima forma este verano, pero con su trabajo y con la ayuda del propio Luis García se convirtió en uno de los delanteros más letales de la categoría, logrando un promedio de 0.3 goles por partido jugado. A sus 11 dianas hay que sumar que provocó dos penaltis y dio tres asistencias, además de ser capaz por sí mismo de crear tres ocasiones claras de gol.

Apuesta fallida de Helguera

El fichaje de Iker Bravo en el mercado invernal fue una apuesta cláramente fallida de Luis Helguera, que se deshizo de tres atacantes con la confianza de que el catalán sería diferencial en la categoría.

La salida más inexplicable del equipo, a pesar de protagonizar algún que otro acto de indisciplina en el verde que le valieron tres amarillas y una tarjeta roja, fue la del serbio Lukovic, autor de cuatro goles en los 1.174 minutos que disputó con la elástica de la UD, además de brindar una asistencia. Su condición de delantero centro a la antigua usanza le daba al equipo una alternativa táctica que Bravo no ha sido capaz de aportarle y que el equipo ha echado de menos en la segunda vuelta y en el propio playoff. Su cesión por parte del Estrasburgo al Preston de la Championship inglesa tampoco le sentó bien al jugador que solo ha jugado un partido desde su llegada. Los otros dos jugadores sacrificados fueron Mata, que anotó un gol y logró ascender con el Racing como campeón de la categoría, y Marc Cardona al Andorra, con el que anotó tres dianas.