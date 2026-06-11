Jesé, desolado tras caer eliminado con la UD Las Palmas en Málaga: «Estoy dolido y jodido; es un momento complicado»

Jesé Rodríguez, el autor del único gol de la UD en su eliminatoria de semifinales del playoff ante el Málaga, lloraba después del partido por la eliminación en La Rosaleda: «El equipo se ha dejado la vida, lo hemos intentado y esto es fútbol. Es un momento complicado, estoy bastante dolido y jodido».

El Bichito quiso agradecer el apoyo de la afición: «A la que ha venido y toda que ha estado con nosotros durante la temporada. Decirles que somos Las Palmas y volveremos a estar donde nos merecemos».

El killer amarillo analizó así el duelo de La Rosaleda: «Sinceramente creo que no nos faltó nada, lo hemos intentado todo, quizás nos ha faltado un poco de suerte, que creo que les ha ido de cara a ellos; en el fútbol ya sabemos que no te tienes que agarrar a la suerte, pero si aparece siempre es bienvenida y no ha aparecido, pero ahora no nos queda más que pensar que somos un equipo muy grande y que volveremos a estar donde merecemos. Les habíamos dicho que para ganarnos aquí, iban a tener que sudar sangre y nosotros morir de pie, y así ha sido».