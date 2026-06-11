Luis García justifica sus decisiones estratégicas tras ser eliminada la UD Las Palmas en Málaga: «Los cambios fueron prácticamente obligados»

Un Luis García con semblante serio rehusaba, en su comparecencia en la sala de prensa de La Rosaleda tras caer eliminado en las semifinales del playoff al empatar su partido ante el Málaga (1-1), a hablar de su futuro: «No importa, vengo a hablar del partido, no de mí». En cuanto a las sustituciones en la segunda parte, para muchos desacertadas, analizaba que fueron «prácticamente obligados». «Jony (Viera) pide el cambio porque estaba muy justo de energía, Jesé estaba exactamente igual, Estanis (Pedrola) llevaba un minutaje importante y Marvin se ha lesionado en la situación del gol», relató. Y elogió a los que entraron. «Lo han dejado absolutamente todo, incluso Peji ha tenido una ocasión para haber definido como tuvo en Almería».

Sobre la jugada del posible penalti sobre Jesé Rodríguez, el entrenador de la UD Las Palmas, reconoció que «no lo he podido ver claro». «La de Peji al final también me dicen que puede haber un contacto, pero siendo sincero no la he visto repetida y por lo tanto no puedo opinar», aseguraba el asturiano.

Orgulloso del equipo y silencio en el vestuario

«Si nos centramos en el partido me voy muy orgulloso del equipo, porque hemos sido muy fieles a lo nuestro, hemos competido muy bien, la gente se ha dejado todo y hemos dignificado la camiseta de la UD», incidió el técnico amarillo. «Hemos sido mejores y merecíamos por lo menos alargar el partido a esa prórroga, pero no ha podido ser», recalcó.

Del estado de ánimo del vestuario tras decir adiós al descenso, García destacó «el silencio». «El objetivo cuando te metes en el playoff era el ascenso, pero no ha podido ser y les dije que ese silencio debía de ser de orgullo», reiteró el estratega.

Sobre la titularidad de Jonathan Viera en el duelo de anoche, el entrenador asturiano del conjunto amarillo comentó que «ha participado toda la segunda vuelta por momentos, ha empujado y ayudado desde fuera y hoy le ha tocado salir desde el inicio porque buscábamos esa personalidad en todos los momentos del encuentro y creo que la ha tenido y nos ha empujado».