Miguel Ángel Ramírez lanza un mensaje de esperanza tras consumarse el no ascenso a LaLiga EA Sports: "Volveremos juntos y reforzados a la lucha"

El presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, repite la fórmula que utilizó para dar ánimos al CB Gran Canaria tras consumarse su descenso a la Primera FEB. Tras caer eliminado en la semifinal del playoff, al no pasar del empate en su encuentro de vuelta ante el Málaga. Un mensaje en su cuenta verificada de X volvió a servirle para mandar un mensaje de ánimo para la dolida afición amarilla, en un momento complicado para todos los integrantes de la familia de la UD.

"Frecuentemente el fútbol no devuelve todo el esfuerzo, el trabajo y la ilusión que se deposita en el camino", afirma en su tuit un Ramírez que deja entrever que el fútbol no ha sido justo con el esfuerzo del equipo en una temporada en la que se ha mantenido en las posiciones de privilegio de la tabla prácticamente durante todo el curso, destacando que "acaba una temporada que tuvo desde el arranque nuestra presencia en los primeros puestos".

La plaga de lesiones

El directivo isleño responsabiliza en parte por el no ascenso a la plaga de lesionados que ha acompañado al equipo desde el principio de la temporada, reconociendo que "no supimos superar la ausencia de jugadores desde el inicio, otros desde muy pronto y otros en el tramo decisivo de la competición", haciendo referencia a las conocidas lesiones de Sandro Ramírez, Jere Recoba, Enzo Loiodice, Sergio Barcia, Viti o Ale García.

En su mensaje, también dejó un pequeño ejercicio de autocrítica, pero sin echar por tierra los aspectos de una temporada en la que el equipo ha peleado casi hasta el final por lograr la recompensa del ascenso, admitiendo que: "Es cierto. Ahora toca evaluar y mejorar el equipo. Asumir que caímos cerca de la orilla, conservar lo bueno que nos llevó hasta ahí y comprender que hace falta algo más para llegar a ella".

Agradecido a la afición, a los jugadores y a los patrocinadores

Ramítez agradeció el apoyo "a quienes han estado a nuestro lado en cada paso de la temporada, con la pretensión de añadir mayor apoyo aún" y a los jugadores "por dejarlo todo". Tampoco se ovidó de la afición, de la que dijo que "siente la unión con este escudo de por vida", ni de los patrocinadores, a los que agradeció "su arrope".

El presidente de los amarillos despedía su mensaje en redes con una promesa para toda la familia de la UD: "Volveremos juntos y reforzados a la lucha".