Fin de trayecto

Lo que no puede ser, no puede ser y, además, es imposible. En la prolongación de la Liga regular, Málaga y Las Palmas escribieron un desenlace que estaba cantado, aunque fugaces arrebatos de orgullo insular lo pusieran en duda. Ambos conjuntos han sido fieles a sus andaduras, para felicidad boquerona y desgracia grancanaria. Ya lo fueron en la ida de esta semifinal de la promoción. Uno busca el cómo, el juego, para llegar al qué, el resultado. Para el otro, la prioridad ha sido el qué antes que el cómo. Y la norma dicta que el cómo te lleve al qué. Los dos equipos ya ascendidos y los finalistas por la tercera plaza evidencian que el fútbol ha cambiado de paradigma, ha vuelto a sus orígenes. Triunfa el juego ofensivo, que llena estadios (como La Rosaleda, no el Gran Canaria), frente al defensivo, que los ahueca.

Otra vez la misma secuencia. Quedó escrito por aquí hace tres semanas, cuando todo era posible. Primero, depender de sí mismos para el ascenso directo; después, las matemáticas; más tarde, resulta que el objetivo no era ese, sino el camino largo de la promoción; a continuación, apelaciones a la afición y el ritual de Fondos del Segura, que ha causado más decepciones que alegrías; al final, no pasa nada, nuevo proyecto con una quincena de bajas y otras tantas importaciones. La cantera, en segundo plano frente a los foráneos de ida y vuelta que llegan, se ponen la bufanda en el Aeropuerto, besan el escudo y se van con más pena que gloria. Para la pretemporada, media docena de pibes de filiales a los que después, si te vi, no me acuerdo o apenas unos minutillos de pedrea.

Juanfran Funes, milagroso entrenador proveniente de filiales, retrató a Las Palmas el domingo pasado cuando predijo asumiría en La Rosaleda más riesgos a la hora de atacar de los que protagonizó en Gran Canaria. Entre líneas, señaló a un equipo que habitualmente juega con retrovisor y hasta freno de mano. Y no le faltó razón, porque la UD compareció en el feudo boquerón con ambición. ¿Por qué no antes? Los amarillos se plantaron sin el corsé que los ha atenazado durante la temporada. Así, a los tres minutos Kirian desnudaba la bisoñez malaguista (mayoría de canteranos jóvenes) con un pase a Marvin que, por fin, centró bien para que Jesé, eliminado en el minuto 67 de la ida y en el 59 de la vuelta (¡!), igualara la eliminatoria. Pero, en vez de buscar el segundo con un rival grogui, de nuevo apareció el retrovisor. Pedrola y Miyashiro se convirtieron en dobles laterales pegados a Clemente y Marvin. Aferrados al marcador, ni la intrascendencia de Viera, como el resto de la temporada, afectaba a la integridad amarilla frente a un Málaga difuminado con los toques en busca de aperturas a Larrubia y Joaquín.

El inicio de la segunda parte dejó un detalle sobre las intenciones de la UD. En vez de sacar Horkas en corto a un compañero para prosperar en asociación, era un central el que se la daba a él para dar patadones a la nada. Que Viera fuese sustituido por Fuster era una obviedad, que se ratificaría con la participación y peligro de este; pero que Jesé le acompañara al banquillo para dejar sitio a Bravo resulta inexplicable. Justo cuando entra el jugador más influyente (ocho goles y 11 asistencias, o sea, decisivo en 19 goles el valenciano), se retira el segundo con más eficacia ofensiva. La idea indisimulada era llegar a la prórroga más que apostar por el 0-2. Y por eso, llegó el empate diez minutos después. Al borde del abismo, los amarillos se desataron. Pero ya era tarde, muy tarde; desacostumbrados al riesgo, el ida y vuelta no acabó en goleada gracias, cómo no, a Horkas.

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