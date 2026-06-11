La UD Las Palmas y Luis García se sientan para cerrar su renovación

Operación renovación activada. La UD Las Palmas busca continuidad con su proyecto y Luis García es la pieza clave sobre la que pretende sostenerlo. Tras la eliminación a manos del Málaga en el partido de vuelta de las semifinales del playoff de ascenso a Primera, el conjunto amarillo ha empezado a pensar en la próxima temporada de forma más concreta y el primer nombre que está sobre la mesa es el del asturiano. El preparador de Oviedo tenía una opción de seguir ligado al club automáticamente en caso de subir de categoría, por lo que, una vez esa posibilidad ha quedado descartada, se da paso al segundo escenario: negociar con el técnico directamente.

En ese sentido, el exentrenador del Espanyol ya deslizó hace unos meses que le habían hecho una oferta para ampliar su contrato en la entidad independientemente de si lograba o no el regreso a la élite con el conjunto grancanario. En todo momento, la sintonía entre las dos partes para certificar del todo la extensión del vínculo que les une ha sido total, por lo que no parece que vaya a haber problemas para que Luis García siga en el banquillo insular. Ahora solo falta que den el paso final para rubricar que habrá año dos del ovetense en el Estadio de Gran Canaria.

Las luces de un año de promoción

A pesar de no haber alcanzado la meta de retornar a Primera, el estreno de Luis García en la UD ha dejado buenos registros en varios apartados. Su marca de 73 puntos al final del curso es la segunda más alta de la historia de los amarillos en Segunda División, empatada con la de la temporada 1997-98 y solo superada por la de la 2014-15 con Paco Herrera en el banquillo. De hecho, en la primera vuelta, transformó a Las Palmas en una máquina absoluta en las labores defensivas, encajando 13 goles. Esa fiabilidad le sirvió para situar a su equipo en la segunda posición de la tabla y hacer soñar a la hinchada con lograr el ascenso directo. Por otra parte, aunque los números ya no eran tan boyantes, pudo cerrar la temporada como el segundo equipo menos goleado de la liga —empatado con el Eibar—, con 40 tantos recibidos, y el cuarto mejor visitante, acumulando durante el tramo final victorias clave para no perder de vista la lucha por arriba ante el Cádiz, el Almería o el Dépor. Todo ello, superando lesiones de algunos jugadores que debían ser importantes, como Sandro, Enzo o Recoba, entre otros.

Además, el asturiano ha sido fundamental en la evolución de jugadores que han dado un paso al frente esta campaña. El caso más señalado es el de Ale García, quien pasó de ser un futbolista fuera del radar a uno de los hombres clave del ataque grancanario. En la misma tesitura se encuentra Clemente, que cambió su estatus en el plantel para convertirse en pieza vital en la zaga como lateral zurdo. En otro escalón, pero también relevante, se encuentran Fuster, Barcia y Viti, tres figuras que recuperaron su brillo de la mano del ovetense.

Sombras de un final menos brillante

Sin embargo, a lo largo de este año en Las Palmas también ha habido sombras dentro de sus luces. La mala gestión con los cambios en algunos partidos, la ausencia de valentía en sus planteamientos, la apuesta decidida por Iker Bravo sin recibir productividad a cambio o el ostracismo de Juanma Herzog, Cristian Gil o Benedetti exponen que no todo ha sido idílico.

Aunque su temporada regular ha resultado más convincente, el tema de los playoffs es aparte; en los dos encuentros quitó a Jesé del verde cuando necesitaba goles y, sobre todo en la ida, faltó algo más de ambición para ir con todo a por la eliminatoria. Si bien el equipo lo dio todo en La Rosaleda, no hacía falta llegar allí con tanta urgencia para intentar seguir compitiendo, un aspecto que pesó en el devenir de los dos encuentros. Su toma de decisiones fue cuestionable, sin quitar ni un ápice de orgullo a lo que hicieron sus jugadores.

Mejorar y conservar

Ayer, en su cuenta de X, Miguel Ángel Ramírez, el presidente del club, hizo balance de la temporada y señalaba que ahora ha llegado el momento de «evaluar y mejorar el equipo. Asumir que caímos cerca de la orilla, conservar lo bueno que nos llevó hasta ahí y comprender que hace falta algo más para llegar a ella». Esa orilla se llama Primera División y Luis García es el técnico con el que quieren intentar llegar a ella mediante un proyecto que tenga continuidad; y solo falta un empujón para que el entrenador siga siendo el asturiano.