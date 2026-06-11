El viacrucis de las sustituciones en la UD Las Palmas

La historia se repite. Dos cambios sin sentido cuando todo estaba en juego. Luis García volvió por sus fueros y vivió un déjà vu en Málaga en el momento en que su equipo se estaba jugando la temporada, ya que murió con sus ideas y decidió dar salida, con casi media hora por delante de juego más una posible prórroga, a Jonathan Viera y a Jesé Rodríguez, justo cuando estaban siendo claves para el devenir de un duelo que abría la puerta del sueño del ascenso a Primera División. Lo hizo situando sobre el césped a Manu Fuster y a un Iker Bravo que no ha marcado ni un solo tanto en sus seis meses en la Isla; el día que te hacía falta un gol para pasar, la respuesta fue un delantero sin pólvora alguna. Una vez salieron ambos, la UD Las Palmas se cayó.

Era una noche gigante para los amarillos en La Rosaleda, un sitio en el que iban a buscar remontar el 0-1 de la ida después de dibujar un partido poco valiente como local. Su propuesta se dirigió hacia una apuesta decidida por la guardia pretoriana insular: el 21 y el 10 en el once para tratar de enmudecer a la marea boquerona. El asturiano puso jerarquía, galones y mucha experiencia porque sabía lo que se jugaba. Y la apuesta le salió bien a los tres minutos de comenzar.

Gol y control

El gol de Jesé abrió totalmente la eliminatoria y, pese al bloque bajo con el que trató de minimizar a su rival, aguantó con firmeza. En esas labores brillaron Viera y Jesé, trabajando atrás, presionando con contundencia e intentando ayudar en la salida de balón. Todo ello, con el extra de estar obligados a tener que recorrer muchos metros para llegar a la meta de Herrero. Aun así, su aportación resultó vital, ya que, según se sucedió el encuentro, fueron adueñándose algo más de la posesión para defender con ella.

Tras el descanso, no rebajaron ni un ápice su ritmo de trabajo ni su intensidad. El mediapunta se acercó a la zona de centrales para ayudar en la creación y el nueve continuó sumando, tratando de aprovechar sus espacios. El control de la contienda era grancanario y el cuadro de Funes necesitaba un pasito más para intentar recuperar su sitio, aunque las sensaciones de dominio visitante, al menos en cuanto al manejo de la situación, eran notorias. Eso sí, faltaba buscar la guinda con un segundo tanto para terminar de poner patas arriba a la malagueña. Sin embargo, a Luis García el cuerpo le pedía virar el choque hacia otro lado.

Permutas incomprensibles

Pasada la hora de juego, llegó el momento y el asturiano no dudó: volvió a quitar a los veteranos del terreno de juego a pesar de que, con claridad, estaban siendo los mejores. Ante la incredulidad por el momento, Jesé y Viera se fueron hacia el banquillo, dejando su sitio a Iker Bravo y a Fuster. Como ya sucedió en la ida, el entrenador de la UD repitió su idea, despojando a su equipo de su máximo goleador, dándole paso al futbolista que ha sido incapaz de anotar de amarillo. El caso del centrocampista de La Feria es distinto, debido a que su sustituto es el futbolista con más peligro en sus botas, 19 tantos generados entre sus asistencias y sus goles, aunque estaba dando lo que tenía que aportar y, además, se le veía fresco, pero también terminó como el otro sacrificado. No era el momento de sacarlo.

La necesidad de marcar le jugó una mala pasada a Luis García, que quizás, si el domingo, con 0-0, también decidió sacar a Jesé, hoy tampoco dudó. Era un todo o nada en el momento más importante de la temporada, apostó de nuevo por una pieza que no ha funcionado. Es esa falta de ambición, de querer guardar la ropa, la que le ha llevado a decidir dar un paso atrás en más de una ocasión. Era el día para no dejar nada en el tintero e intentar sobrevivir sin pensar en todo lo que podría venir más adelante. No obstante, la película fue distinta.

Un aviso sin cumplir

El entrenador ya había dejado caer en la previa el martes que no era cuestión de volverse «loco» porque «ganando por un gol nos vamos a una prórroga. Y ese gol puede ser en el minuto uno, en el 75, en el 80 o en el 96. Hay que ser conscientes de la dificultad (...), pero estamos muy preparados para darle la vuelta y plantarnos en la final». A esa cuestión añadió que no tenían que «tirar la casa por la ventana a los 15 minutos. Es un partido de 95 o 98 minutos».

Con ese mensaje, demostró que tenía claro el guion de partido y, con el primer tanto, no había prisa en nada, aunque a la hora de la verdad su idea fue insistir en un Iker Bravo que no estaba ni se le esperaba para nada en una cita de este tipo. En la obligación de ir a por más acabó derrapando. Es más, cuando Viera y Jesé salieron del campo, Las Palmas perdió el dominio, pese a la locura en esos minutos finales en los que pudieron llegar más dianas por parte de los dos conjuntos con todo roto.

Tropiezo en el momento clave

Ya a la desesperada, Luis García quitó a Pedrola y a un Marvin que se había lesionado, apostando en el tramo definitivo, otra vez, por Iván Medina. Aunque tenía en el banquillo a Iván Gil, Benedetti o Cristian, piezas que podían cargar más el área o acercarse a ella, dio entrada a un mediocentro, lo cual supone un absoluto sinsentido.

Tropezar con la misma piedra no es el problema, pero cuando te estás jugando subir a Primera y tienes el agua al cuello, hay que ser mucho más valiente porque de los conservadores que no ganan no se acuerda nadie.