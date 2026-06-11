Viera llora en su adiós y una nueva UD Las Palmas para Luis García

Las lágrimas de Jonathan Viera y el adiós del genio del siglo de la UD. Hasta siempre, marqués del caño. El capitán confirmó ayer que pone fin a su etapa como jugador amarillo e iniciará una nueva aventura profesional.«Lo hemos conseguido en unas y otras no [en relación a los playoff], esta era muy especial para mí. Voy cumpliendo años y este playoff era clave. No se ha podido, esto es fútbol y no me puedo quejar. Es un orgullo haber jugando tanto tiempo para mi gente y en el equipo de mi tierra. Es duro para todos, ya que queríamos pasar la eliminatoria». Además, reconoce que el tramo final de la contienda «se volvió loco». «El equipo ha jugado bien pero tras el gol de ellos, se volvió loco. Se nos hizo largo, jugamos más con corazón que con juego. Pero tenía que ser así».

Aplaude el ímpetu del equipo en el primer tiempo y analiza su arenga. «Nos pusimos por delante y vino bien la charla, tenía que decirles todo lo que pensado.Hemos hecho un buen partido en escenario complicado». Por otro lado, reconoce que «es el día más doloroso de mi carrera». No tendrá «revancha» para volver a subir de amarillo. «Creo que ha llegado el final», valora el artista de barrio de Armani, que no pudo lograr el hito histórico del tercer ascenso a la máxima categoría nacional.

La ampliación del Bichito

Con la marcha de Viera, todo se centra en el futuro de Jesé Rodríguez. El delantero acaba como pichichi con doce tantos y su vínculo contractual se extingue el próximo 30 de junio. La intención del exjugador del Real Madrid es la de seguir. Pendiente del móvil, no ha recibido propuesta alguna de la UD. Cuenta con ofertas de otros equipos de Segunda y extranjero.

Dentro de lo referente al técnico Luis García Fernández, se negocia la continuidad del estratega ovetense, que también desea seguir en la Isla. Tenía una opción de ampliación automática con ascenso, que finalmente no podrá hacerse efectiva. Funes y Rubi se citan en la gran final por el ascenso, que arranca este domingo en La Rosaleda entre el Málaga y Almería. La apuesta por la cantera de García en estas últimas jornadas confirma la inquietud del ovetense por el futuro. Un proyecto que contará con su dirección. Se valora desde la cúpula, el énfasis y la metodología del extécnico del RCD Espanyol y del combinado nacional de Catar. Junto a García, continuará todo su equipo de trabajo.

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El presidente de la UD Miguel Ángel Ramírez ofrecerá la próxima semana la rueda de prensa para hacer balance de la temporada. Desde las altas esferas, se considera «valioso y meritorio» el quinto puesto con los 73 puntos. El cuadro amarillo nunca había subido a la primera tras un descenso desde el cielo del balón. En esta 25-26, se ha quedado cerca de la disputa de la gran final. En 2013, 2014 y 2022 también fue eliminada en la promoción de ascenso. Un futuro sin Viera y con Luis García. Dentro del apartado de fichajes, para el frente ofensivo, el ariete Jefté Betancort gana enteros como pistolero de la UD. Hizo catorce dianas con el Albacete y pertenece al Olympiakos FC hasta junio de 2027.